Ramener les soldats tombés au combat auprès de leurs camarades

Plus de 70 ans après la campagne de Diên Biên Phu, sur cette terre autrefois marquée par de violents combats, des soldats tombés au champ d’honneur attendent encore de retrouver leurs camarades, leur patrie et leurs familles. Grâce aux informations précieusement conservées au fil des années par les habitants, les autorités de la province de Diên Biên poursuivent inlassablement leurs recherches, avec l’espoir de ramener ces héros vers leur dernière demeure et de rendre un nom et une terre natale à ceux qui ont consacré leur jeunesse à la défense de la Patrie.

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Le 21 septembre, le Comité directeur chargé de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes des martyrs de la province de Diên Biên a organisé l’exhumation et le regroupement de 10 restes de martyrs dans le quartier de Diên Biên Phu. Neuf sépultures ont été localisées dans le cimetière public de Him Lam et une autre dans le jardin d’une habitation du quartier résidentiel de Him Lam.

Photo : VNA/CVN

Ces sépultures ont été identifiées grâce à des informations fournies par la population. Après leur réception, les organismes compétents, en coordination avec les autorités locales et les témoins, ont procédé à la collecte et à la vérification des informations, à leur confrontation avec les documents disponibles ainsi qu’à des relevés sur le terrain. Les opérations d’exhumation ont été menées avec la plus grande précaution : chaque couche de terre a été minutieusement examinée, tandis que les restes et les objets retrouvés ont été recueillis, préservés et soigneusement consignés. Lorsque les conditions le permettaient, des échantillons ont été prélevés aux fins d’analyse ADN, contribuant ainsi à l’identification des martyrs.

Après leur exhumation, les 10 restes ont été transférés au cimetière des martyrs de Tông Khao, dans la commune de Thanh Nua, où les dossiers sont complétés et les procédures nécessaires effectuées avant l’organisation de la cérémonie commémorative et leur inhumation.

Derrière cette opération se cachent aussi de discrètes histoires de gratitude et de fidélité de la population envers ceux qui sont tombés pour le pays. Il y a plusieurs années, alors qu’il creusait les fondations de sa maison, Hoàng Thanh Hung, habitant du quartier résidentiel de Doàn Kêt, dans le quartier de Diên Biên Phu, avait découvert des ossements et plusieurs objets. Pensant qu’il pouvait s’agir des restes d’un martyr, la population les avait exhumés et transférés au cimetière public de Him Lam. Lorsque la campagne de 500 jours et nuits de recherche, de regroupement et d’identification des restes des martyrs a été lancée, Hoàng Thanh Hung a de nouveau signalé le lieu où les restes et objets avaient été découverts.

Grâce à cette information, les forces compétentes ont poursuivi les relevés et les vérifications, permettant progressivement de localiser les sépultures de martyrs. Pour M. Hưng, la plus grande satisfaction, après tant d’années, est de voir ces soldats tombés au combat enfin rejoindre leurs camarades dans leur dernière demeure.

Les habitants de Diên Biên ne se contentent pas de fournir des informations. Ils prennent aussi soin, dans la discrétion, des sépultures dont l’identité n’a pas encore été établie. À l’occasion des fêtes et du Têt, lorsqu’elle se rend au cimetière public de Him Lam pour se recueillir sur la tombe de proches, Mme Nguyên Thi Ly, comme de nombreux autres habitants, nettoie les abords des tombes et brûle de l’encens en mémoire des martyrs. Pour eux, permettre à ceux qui ont sacrifié leur vie de reposer auprès de leurs camarades est à la fois un geste de reconnaissance et un devoir envers ceux qui sont tombés pour la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la Campagne de 500 jours et nuits, les recherches ne se limitent pas aux cimetières, mais s’étendent également aux zones où se sont déroulés les combats. Le 19 juillet, sur la base d’informations fournies par des habitants, les forces compétentes ont effectué des relevés, procédé à des fouilles et retrouvé les restes de deux martyrs dans la zone du col de Pha Din, avant de les transférer au cimetière des martyrs de Doc Lap.

Au 27 août, la province de Diên Biên avait achevé l’exhumation des 4 607 sépultures recensées dans sept cimetières. Au total, 4 341 échantillons répondant aux conditions requises pour une analyse ADN ont été remis à l’Institut de médecine légale de l’Armée afin de contribuer à l’identification des martyrs.

Toutefois, le chemin des recherches reste encore long. Selon les plans de localisation des sépultures, plus de 1 000 restes de martyrs seraient encore dispersés sur les anciens champs de bataille de Diên Biên Phu. Plus de 70 ans après les combats, le terrain a profondément changé, les traces se sont progressivement effacées, tandis que les témoins historiques sont de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés. Dans ce contexte, chaque information fournie par la population et chaque souvenir conservé par les témoins constituent une précieuse piste de recherche.

Dans les temps à venir, les forces compétentes de la province de Diên Biên poursuivront leurs opérations de recensement, de vérification, de prospection et de recherche dans les zones susceptibles d’abriter encore des restes de martyrs. Chaque recherche est un chemin vers le retour. Du sol de l’ancien champ de bataille, ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie sont progressivement ramenés auprès de leurs camarades, de leur terre natale et de leurs familles, dans le respect, l’affection et la profonde gratitude des générations d’aujourd’hui.

VNA/CVN