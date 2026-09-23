Le Vietnam prévoit de connecter son VNeID aux systèmes d’identification de l’ASEAN

Le Vietnam prévoit de connecter son application nationale d’identification numérique VNeID aux systèmes d’identification électronique de Singapour et du Laos, en vue d’étendre cette interconnexion à d’autres pays de l’ASEAN.

>> Les utilisateurs peuvent vérifier la propriété de leur carte SIM via VNeID

>> Le Vietnam accélère le développement de VNeID en super-application nationale

>> Le Vietnam numérise davantage l’immatriculation des véhicules via VNeID et VNeTraffic

>> Le Vietnam s'inspire de l'expertise estonienne pour bâtir sa stratégie de citoyenneté numérique

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la décision N°1830/QD-TTg du Premier ministre, signée le 22 septembre 2026 par le vice-Premier ministre Hô Quoc Dung.

Photo : VNA/CVN

Cette initiative vise à établir un cadre pour l’identification électronique transfrontalière, en définissant notamment le champ d’application, les utilisateurs, la feuille de route de mise en œuvre, les modalités de connexion et les responsabilités des organismes concernés.

Elle a également pour objectif de simplifier les procédures d’immigration en réduisant la répétition des déclarations et la nécessité de présenter des documents physiques, tout en raccourcissant les délais de vérification et de traitement aux postes frontaliers.

Les données d’identification électronique issues du VNeID et des systèmes des pays partenaires seront utilisées pour la vérification et le recoupement d’informations, permettant ainsi aux voyageurs de gagner du temps et de réduire les coûts.

Le plan prévoit la mise en place de connexions pilotes aux aéroports internationaux de Nôi Bài à Hanoi et de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville. Ces projets pilotes se concentreront sur la connexion et la vérification des données d’identification électronique dans le cadre des procédures d’immigration, tout en garantissant la sécurité, la protection des données et le respect de la législation en vigueur.

Sur la base des résultats de la phase pilote, les autorités évalueront l’efficacité, la compatibilité et la stabilité des systèmes, ainsi que les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre.

Ces conclusions serviront à améliorer les modèles de connexion, les procédures et les normes techniques avant d’envisager un déploiement plus large à d’autres postes-frontières au Vietnam et dans les pays de l’ASEAN.

Connexion du VNeID avec le Singpass et le LAeID

D’ici le 30 octobre, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Sciences et des Technologies devront collaborer avec les autorités compétentes de Singapour et du Laos pour connecter le VNeID respectivement au Singpass et au LAeID.

Ces organismes élaboreront également des procédures pour les citoyens vietnamiens utilisant le VNeID à Singapour et au Laos, ainsi que pour les voyageurs entrant au Vietnam munis du Singpass ou du LAeID. Des documents techniques relatifs à la connexion, au partage et à l’intégration des données d’identification seront préparés, de même que les normes et exigences techniques pour les connexions avec les systèmes d’identification électronique de l’ASEAN.

Le ministère de la Sécurité publique pilotera les préparatifs techniques, notamment les environnements de test, les infrastructures, les canaux de communication, les serveurs, les comptes techniques et les outils de surveillance. Il assurera la coordination avec les organismes concernés ainsi qu’avec les parties singapourienne et lao pour intégrer les systèmes et adapter les dispositifs de contrôle de l’immigration.

Des tests de fonctionnalité, d’intégration, de performance, de gestion des erreurs, de sauvegarde et de rétablissement de service seront effectués avant le lancement de la phase pilote. Les autorités évalueront également les exigences en matière de sécurité de l’information, de cybersécurité et de protection des données personnelles. L’achèvement des travaux de test et d’intégration est prévu pour le 15 novembre 2026.

Projets pilotes dans deux aéroports internationaux

Au cours de l’année 2026 et des années suivantes, les ministères et organismes concernés mèneront, exploiteront et évalueront des projets pilotes dans les aéroports internationaux de Nôi Bài et de Tân Son Nhât.

Les autorités recueilleront des données sur les transactions, les taux d’authentification réussie, les délais de traitement, les erreurs et les cas nécessitant une intervention manuelle, tout en recueillant les avis des citoyens et des entreprises.

Elles évalueront ensuite l’impact sur les procédures d’immigration, la réduction des délais de traitement et la faisabilité de l’intégration de l’identification électronique dans les processus actuels de contrôle aux frontières.

Les résultats seront communiqués au Premier ministre, accompagnés de propositions pour une mise en œuvre officielle et une éventuelle extension à d’autres pays de l’ASEAN.

Le plan prévoit également la poursuite des recherches sur la connexion du VNeID avec les systèmes nationaux d’identification électronique des autres États membres de l’ASEAN, contribuant ainsi à renforcer la connectivité régionale et à faciliter les échanges populaires, commerciaux et les investissements.

VNA/CVN