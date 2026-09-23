Pour remédier aux conséquences de la guerre

Le 23 septembre après-midi, au siège du ministère de la Défense à Hanoï, a eu lieu la cérémonie de signature d’accord de projets à portée limitée (Limited Scope Project Agreement-LSPA) avec les États-Unis pour la mise en œuvre de projets visant à remédier aux conséquences des produits chimiques/dioxines utilisés pendant la guerre au Vietnam.

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La cérémonie était coprésidée par le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense et chef de l’organe permanent du Comité national chargé de remédier aux conséquences des bombes, des mines et des produits chimiques de guerre au Vietnam (Comité national 701), et par Mme Jennifer Wicks, ambassadrice des États-Unis au Vietnam.

Photo : QDND/CVN

À cette occasion, le ministère vietnamien de la Défense et l’ambassade des États-Unis ont signé des accords relatifs à deux projets.

Concernant le projet de « Traitement de la pollution à la dioxine dans la zone de l’aéroport de Bien Hoa », la signature du LSPA avec l’ambassade des États-Unis permet d’ajouter environ 130 millions de dollars, portant à quelque 430 millions de dollars le montant total de l’aide publique au développement (APD) non remboursable accordée par les États-Unis à ce projet, contre 300 millions de dollars auparavant. Ces ressources supplémentaires permettront de poursuivre les opérations de traitement de la pollution au cours de la prochaine phase. Mis en œuvre depuis 2019, ce projet a déjà enregistré des résultats importants : environ 41 hectares ont été déclarés dépollués conformément aux normes et critères applicables au projet.

S’agissant du projet « Soutien à l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées, quelle que soit la cause de leur handicap, dans les provinces fortement touchées par les épandages d’agent orange et dans d’autres provinces prioritaires », la signature du LSPA avec l’ambassade des États-Unis prévoit une aide non remboursable américaine de 91 millions de dollars. Ces ressources contribueront à élargir les activités de soutien dans les domaines des soins médicaux, de la réadaptation fonctionnelle, des services sociaux, de l’inclusion communautaire et du renforcement des capacités de mise en œuvre des politiques en faveur des personnes handicapées. Dans un premier temps, les activités de soutien seront déployées dans les deux provinces de Ca Mau et de Quang Ngai, avant d’être progressivement étendues à d’autres localités en fonction du champ d’application et des ressources du projet.

Mettre en œuvre les activités de coopération

Le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang a souligné que, ces dernières années, les organismes et unités compétents vietnamiens et américains avaient étroitement coopéré pour mettre en œuvre efficacement les activités de coopération visant à remédier aux conséquences des produits chimiques/dioxines de guerre sur les populations et l’environnement, obtenant ainsi de nombreux résultats remarquables.

La signature des deux documents porte à 430 millions de dollars le montant de l’APD non remboursable accordée par les États-Unis au projet de Bien Hoa et à 156 millions de dollars les ressources destinées au soutien des victimes de l’agent orange/dioxine et des personnes handicapées. Ces activités sont actuellement mises en œuvre dans six villes et provinces (Quang Tri, Hue, Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai et Dong Nai) ainsi que dans les deux nouvelles provinces de Ca Mau et Quang Ngai et dans d’autres provinces prioritaires.

Afin de garantir les fonds de contrepartie, le ministère de la Défense a approuvé un ajustement portant ces fonds à plus de 350 milliards de dongs (13,45 millions de dollars). Le ministère s’est engagé à assurer les fonds de contrepartie nécessaires à l’achèvement des projets.

Nguyen Truong Thang a affirmé que les organismes compétents vietnamiens coopéreraient étroitement et garantiraient les meilleures conditions possibles afin de mener à bien, avec les entrepreneurs et les organismes compétents de l’ambassade des États-Unis, ces deux projets prioritaires.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, s’est dite impressionnée par les grands progrès accomplis dans le règlement des questions laissées en suspens par la guerre entre les deux pays. Elle a estimé que les programmes de coopération avaient créé une base importante pour le partenariat stratégique intégral entre les deux pays et contribué à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, tout en ouvrant de nouveaux domaines de coopération.

Elle a affirmé que les deux accords signés constituaient une preuve de l’engagement commun en faveur d’un avenir meilleur. Les États-Unis remercient le Vietnam pour sa coopération et sa coordination dans le règlement des questions laissées en suspens par la guerre et se félicitent du rôle croissant du Vietnam dans ce processus.

Évoquant notamment le fait que les États-Unis ont fourni des technologies modernes d’analyse ADN ainsi que des données archivées afin d’aider le Vietnam à identifier les restes de Vietnamiens portés disparus pendant la guerre, l’ambassadrice Jennifer Wicks a affirmé que les États-Unis saluaient et soutenaient la "Campagne de 500 jours et nuits" visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs » actuellement menée par le Vietnam.

VNA/CVN