Le marché automobile vietnamien accélère son électrification

Le marché automobile vietnamien connaît d'importantes mutations, tant en termes de volume des ventes que de structure de l'offre. Les véhicules électrifiés s'imposent désormais comme un moteur de croissance notable, dans un contexte d'intensification des offres promotionnelles et de lancement de nouveaux modèles.

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Photo : VNA/CVN

La plus forte croissance des ventes parmi les six principaux marchés de l’ASEAN

Selon les données publiées par PwC, le volume total des ventes automobiles sur les six principaux marchés de l'ASEAN a atteint environ 1,755 million d'unités au premier semestre 2026, en hausse de 11% sur un an. Le Vietnam a enregistré la plus forte progression du groupe, avec une hausse de 31,1%, devant l'Indonésie (+15,9%) et la Thaïlande (+15,1%). Avec environ 291.000 véhicules vendus pendant cette période, le Vietnam s'est classé au quatrième rang du groupe en termes de volume.

Selon les données de l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), combinées à celles de Hyundai Thanh Công et de VinFast, les ventes totales sur le marché vietnamien au cours des huit premiers mois de l’année ont atteint 432.548 véhicules, soit une hausse de 26,4% par rapport à la même période de 2025.

Essor des véhicules électriques et hybrides

L'essor des véhicules électrifiés (xEV) constitue l'une des tendances marquantes du marché en 2026. Selon PwC, ces modèles ont représenté environ 44% des ventes totales de voitures particulières au Vietnam au premier semestre 2026, avec plus de 127.000 véhicules électriques et hybrides vendus. Les modèles électriques accessibles destinés notamment aux déplacements urbains ont largement contribué à cette dynamique, à l'instar de la VF 3 (35.798 unités), de la VF 5 (27.948 unités) et de la Limo Green (34.991 unités).

En parallèle, les véhicules hybrides s'imposent de plus en plus comme une solution de transition, les ventes des membres de la VAMA ayant progressé de 65% sur un an pour atteindre 13.889 unités au cours des huit premiers mois de l’année. Cette hausse témoigne de l'intérêt croissant des consommateurs pour les économies de carburant et la réduction des coûts d'utilisation, tout en limitant leur dépendance aux infrastructures de recharge.

Les experts prévoient le maintien d'une vive concurrence d'ici la fin de l'année. Alors que les véhicules thermiques font l'objet de réductions de prix et d'autres mesures promotionnelles, l'offre de véhicules électriques et hybrides s'élargit avec l'arrivée de nouveaux modèles.

Le cap des 600.000 véhicules vendus sur l'ensemble de l'année 2026 pourrait être atteint si la demande se maintient durant les quatre derniers mois. Après 432.548 véhicules vendus en huit mois, le marché devra écouler en moyenne environ 41.900 unités par mois pour atteindre cet objectif.

Les mesures incitatives de l'État continuent également de soutenir l'électrification du marché. Les véhicules électriques à batterie bénéficient notamment d'un taux de 0% pour les droits d'enregistrement à la première immatriculation jusqu'au 28 février 2027.

Avec l’élargissement des infrastructures de recharge et la diversification de l’offre, le marché automobile vietnamien poursuit ainsi simultanément son expansion et sa transition vers l'électrification. Les derniers mois de l’année devraient constituer une période de concurrence accrue pour les constructeurs, alors que ceux-ci cherchent à maintenir leurs ventes tout en s’adaptant à l’évolution des besoins des consommateurs.

VNA/CVN