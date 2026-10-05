Hô Chi Minh-Ville accélère son ascension parmi les hubs financiers mondiaux

La 40 e édition du Global Financial Centres Index (GFCI 40), publiée en septembre 2026 par le cabinet britannique Z/Yen Partners et le China Development Institute (CDI), a enregistré une progression notable de Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Avec 692 points, la mégapole du Sud est classée au 67e rang mondial, gagnant ainsi 17 places et 27 points par rapport à l’évaluation GFCI 39 publiée en mars 2026. Il s’agit de la deuxième plus forte progression au niveau mondial dans cette édition, juste derrière Copenhague, au Danemark, qui a gagné 19 places.

En deux classements consécutifs jusqu’en 2026, Hô Chi Minh-Ville a gagné un total de 28 places, affirmant progressivement sa position au sein du réseau financier international.

Au sein de l’ASEAN, Hô Chi Minh-Ville occupe actuellement la quatrième place, derrière Singapour, Kuala Lumpur et Labuan. Dans le secteur de la Fintech, la ville a également gagné 12 places pour se hisser au 71e rang mondial, avec un score de 645 points.

Il convient de noter que Hô Chi Minh-Ville a conservé sa place parmi les 15 centres financiers dont l’importance devrait, selon les experts et représentants ayant participé à l’enquête internationale, s’accroître au cours des deux ou trois prochaines années.

Apparue pour la première fois dans le classement mondial en 2022 à la 102e place, la ville a continuellement amélioré sa position au fil des trois dernières éditions.

La progression simultanée de son classement et de son score offre une base plus solide pour promouvoir les perspectives de développement de la ville auprès des investisseurs internationaux et des institutions financières.

Outre l’amélioration de son classement, le marché financier vietnamien a reçu un coup de pouce considérable lorsque FTSE Russell a officiellement décidé de reclasser le marché boursier vietnamien du statut de "marché frontière" à celui de "marché émergent secondaire" à partir du 21 septembre 2026.

Commentant ce résultat, la lady-maire de la City de Londres, Dame Susan Langley, a affirmé que les progrès du Vietnam sont aujourd’hui salués à l’échelle internationale. Selon elle, la décision de FTSE Russell de rehausser la cote du marché vietnamien illustre des avancées remarquables en matière de réglementation, de courtage et de levée de capitaux.

Lancé en février 2026, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a déjà franchi sa phase initiale pour entamer la mise en relation directe avec des ressources d’investissement concrètes.

Il a ainsi renforcé son ancrage mondial à travers son partenariat stratégique avec la Bourse de Londres (LSE), le lancement du projet UOB Plaza Hô Chi Minh-Ville par la banque singapourienne UOB pour 450 millions de dollars, et la facilitation d’une levée de fonds internationale de 325 millions de dollars associant le groupe EQuest, la succursale new-yorkaise de la Standard Chartered Bank et plusieurs partenaires stratégiques au profit du secteur de l’éducation.

Photos : Quang Châu/VNA/CVN

En septembre 2026, le VIFC-HCMC a lancé une consultation pour émettre des obligations municipales et de projet à moyen et long terme de la ville. Il envisage également de capter les capitaux internationaux via la finance verte - notamment par des prêts et des obligations vertes - afin de financer les grands chantiers urbains et la transition écologique locale.

L’institution s’associe à Vietjet pour créer un Centre de financement de l’aviation pour l’Asie-Pacifique, tout en développant le crédit maritime. En parallèle, le lancement d’un Fintech Hub stimulera la finance numérique et les paiements transfrontaliers, tandis qu’une collaboration avec TikTok viendra booster les infrastructures du commerce électronique et de la logistique.

Le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville a récemment délivré un certificat d’enregistrement d’investissement à l’entreprise singapourienne Tokgistics Pte. Ltd. pour le projet Swift Logistics Co., Ltd., doté d’un capital social total de 980 millions de dollars.

Avec l’obtention en avril 2026 par TikTok Shop Vietnam d’un certificat d’enregistrement de l’investissement pour un projet de 125 millions de dollars, le capital d’investissement enregistré cumulé de ces deux projets à Hô Chi Minh-Ville atteint désormais 1,105 milliard de dollars.

Alors que plusieurs banques et courtiers préparent leur implantation juridique, MBV a déjà franchi le pas en ouvrant un bureau au 8, rue Nguyên Huê. Le VIFC-HCMC suscite également l’intérêt du géant technologique Qualcomm, tandis que la City de Londres a évoqué la facilitation de ses connexions avec des investisseurs institutionnels et des sources de capitaux à long terme.

Richard McClellan, directeur général de l’organisme chargé de gérer le VIFC-HCMC, a déclaré : "L’ascension du VIFC-HCMC à la 67e place est encourageante. Toutefois, ce qui importe davantage, ce sont les fondations établies, la qualité de l’écosystème financier et la capacité à connecter les flux de capitaux dans les années à venir".

Il a souligné que le VIFC-HCMC est développé comme un moteur financier pour la prochaine étape du développement du Vietnam, rapprochant progressivement les marchés de capitaux, les activités bancaires et la gestion d’actifs des normes internationales.

La 40e édition du Global Financial Centres Index a classé 117 places financières sur 139 étudiées. Pour établir ce palmarès, l’étude a croisé 144 indicateurs quantitatifs issus de grandes institutions (Banque mondiale, OCDE, ONU) et 39.531 évaluations fournies par plus de 6.100 professionnels du secteur.

Elle marque également l’entrée de Dà Nang, qui se hisse directement au 71e rang mondial. La présence conjointe de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang dans le GFCI 40 marque une étape clé pour l’essor du Vietnam sur la carte des centres financiers internationaux.

Commentant les perspectives de développement, Marc Knapper, membre du groupe consultatif stratégique du VIFC-HCMC et ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a qualifié de signal positif la progression de 17 places, tout en soulignant qu’un classement élevé ne constituait pas l’objectif ultime. La véritable mesure réside dans la capacité à transformer la confiance accrue des investisseurs en flux de capitaux substantiels vers l’économie.

Selon Marc Knapper, l’atteinte de cet objectif repose sur une collaboration étroite entre régulateurs et acteurs du marché. Il a ainsi préconisé de sécuriser le cadre juridique, de renforcer la protection des investisseurs, de dynamiser les marchés de capitaux et de moderniser les compétences de la main-d’œuvre financière.

VNA/CVN