Phu Tho : faire de la culture le levier de l'essor touristique

Le 22 avril au soir (soit le 6 e jour du 3 e mois lunaire), le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Phu Tho a inauguré le programme "Couleurs du tourisme de la Terre ancestrale - Phu Tho 2026", tout en lançant une campagne de stimulation touristique pour l’année 2026 sous le thème "Phu Tho – Voyager pour aimer".

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Photo : VNA/CVN

Cet événement s’inscrit parmi les activités phares de la série de manifestations culturelles, sportives et touristiques organisées à l’occasion de la Fête des rois Hùng, du Festival du Temple des rois Hùng et de la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2026.

Le programme se déroule du 22 au 26 avril 2026, avec la participation de communes, quartiers, associations touristiques, entreprises, établissements de production, coopératives et villages de métiers traditionnels de la province, ainsi que de dix délégations venues d’autres localités du pays. De nombreuses activités sont proposées, notamment des expositions et présentations visant à promouvoir la culture et le tourisme de Phu Tho, des espaces dédiés à la gastronomie et aux produits touristiques régionaux, ainsi que des expériences culturelles et des démonstrations de métiers artisanaux traditionnels à destination du public.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Duong Hoàng Huong, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné que ce programme visait à renforcer la promotion de l’image culturelle, touristique et gastronomique de Phu Tho, tout en mettant en valeur les patrimoines culturels du berceau ancestral en lien avec le développement touristique. Il a également insisté sur l’importance de consolider la coopération interprovinciale, de dynamiser les échanges économiques et de promouvoir un tourisme durable.

Selon lui, la province entend, à travers ce programme, offrir aux habitants comme aux touristes des expériences diversifiées après les parcours de pèlerinage et de commémoration des ancêtres, tout en valorisant les différentes formes de tourisme culturel, écologique, de villégiature et communautaire propres à cette terre d’origine du peuple vietnamien.

Dès la soirée inaugurale, un large public composé d’habitants et de visiteurs s’est rendu sur place pour découvrir les espaces culturels, gastronomiques et artisanaux. Les activités expérientielles ont suscité un vif intérêt, contribuant à une ambiance dynamique tout au long de l’événement.

Les visiteurs ont exprimé leur satisfaction face à la diversité des stands et à la richesse des activités proposées, soulignant notamment l’attrait des démonstrations de métiers traditionnels et des spécialités culinaires locales. Les habitants ont, pour leur part, salué une organisation structurée et d’envergure, offrant une occasion de mieux faire connaître la culture et le potentiel touristique de Phu Tho auprès d’un large public, national et international.

VNA/CVN