Fête des rois Hùng : mise en valeur des patrimoines culturels de Phu Tho

En 2026, pour la première fois, la Fête des rois Hùng a été organisée dans l’espace de la nouvelle province de Phu Tho, après sa fusion avec les anciennes provinces de Hoà Binh et Vinh Phuc.

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Photo : BPT/CVN

Cette année, le festival comprend une série d’activités accompagnées avec les événements dans le cadre de la Semaine de la culture et du tourisme de la terre des ancêtres, tenue du 17 au 26 avril.

Un carrefour de traditions séculaires

Le programme artistique d’ouverture du Festival du temple des rois Hùng et de la Semaine de la culture et du tourisme de la terre ancestrale en 2026, qui s’est déroulé le soir du 17 avril, permet de reconnaître l’approche choisie pour l’espace culturel dans le nouveau contexte. Les numéros du chant xoan (chant printanier), des gongs Muong et du tambour militaire Đuc Bác apparaissent successivement, comme des symboles des différentes régions culturelles convergeant aujourd’hui dans l’espace de la province de Phu Tho.

Ce sont tous des patrimoines d’une valeur exceptionnelle : l’art des gongs Muong (ancienne province de Hoà Bình) et le tambour militaire Đuc Bac (ancienne province de Vinh Phuc) ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel national, tandis que le chant xoan de Phu Tho a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité.

Photo : VNA/CVN

Kyrielle d’activités

À cette occasion, les programmes d’expérience, tels que le circuit nocturne "Temple Hùng sacré, source des ancêtres", offrent une manière différente de percevoir l’espace des vestiges, permettant aux visiteurs d’accéder à la profondeur culturelle à travers de nouvelles émotions. Par ailleurs, le système d’expositions, de présentations et les activités éducatives sur le patrimoine au Musée de Hùng Vuong ouvrent une approche plus intellectuelle, où les valeurs historiques sont présentées de manière systématique et méthodique.

Les activités communautaires, telles que les festivals artistiques populaires, les spectacles de marionnettes sur l’eau, le chant xoan dans les villages anciens, les fêtes de rue ou encore les jeux traditionnels, créent une atmosphère culturelle conviviale, où le patrimoine s’inscrit dans la vie quotidienne, lié aux personnes et aux espaces concrets, ouvrant des interactions naturelles au sein de la communauté. Parallèlement, de nombreuses activités liées au tourisme, à l’économie et au sport sont également organisées afin de former un courant de connexion entre culture et développement, transformant le festival en une destination attractive pour les visiteurs et contribuant à stimuler les services ainsi qu’à promouvoir les atouts locaux.

Photo : VNA/CVN

La culture comme moteur de développement

Le festival du temple des rois Hùng de cette année se déroule dans le contexte de la Résolution 80 du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, qui vient d’être promulguée. Cette résolution ouvre de nouvelles approches en exigeant que "les valeurs culturelles doivent être étroitement liées, harmonisées et profondément intégrées dans l’ensemble de la vie sociale", afin de "devenir véritablement la puissance douce de la nation dans la nouvelle ère".

Dans cette orientation, les festivals culturels sont considérés comme un domaine porteur, puisque la Résolution fixe l’objectif d’ici 2030 de "construire avec succès cinq marques de festivals artistiques et culturels internationaux", tout en soulignant la mission et les solutions : "Préserver les festivals traditionnels et orienter le développement de nouveaux festivals afin de valoriser l’identité culturelle, en lien avec le tourisme et le développement économique".

Sous cet angle, le Festival du temple des rois Hùng 2026 montre déjà des évolutions concrètes. Les valeurs traditionnelles y demeurent solides, avec le culte des rois Hùng occupant une place centrale. Parallèlement, l’espace du festival s’est élargi, avec une série d’activités prolongées et diverses formes d’approche, allant de l’expérience immersive aux expositions, en passant par la vie communautaire.

Hoàng Phuong/CVN