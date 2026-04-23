L'artiste française Julie Bonnafont : "Le Vietnam enrichit mon univers artistique"

En écho à ses racines vietnamiennes, l’artiste française Julie Bonnafont effectue en ce mois d’avril son quatrième voyage dans ce pays d'Asie. Elle se réjouit d’y présenter son troisième ouvrage, désormais achevé et en attente de publication, tant en France qu’au Vietnam. Ce voyage est aussi marqué par un nouveau projet.

>> Julie Bonnafont, une auteure française qui s’inspire de ses racines vietnamiennes

Photo : Bùi Phuong/CVN

Julie Bonnafont est violoniste, écrivaine et membre du Parlement des écrivaines francophones (PEF). Son lien avec le Vietnam lui vient de son arrière-arrière-grand-mère Vietnamienne. En effet, Louis Bonnafont, son arrière-arrière-grand-père est arrivé dans la ville de Hai Phong (Nord) à la fin du XIXe siècle en tant que militaire, avant de devenir cultivateur d’oranges et auteur de publications diverses. De son éphémère union avec Hiên, une jeune fille locale, naquit un fils, Maxime, qui devint par la suite directeur de l’Imprimerie d’Extrême-Orient (IDEO), basée dans cette même ville.

Un roman achevé sur les traces de l'identité

Après trois voyages au Vietnam, Julie a finalement pu retrouver les traces de ses ancêtres qui y avaient vécu pendant trois générations, de 1886 à 1954. Cet attachement familial est renforcé par son oncle, Gérard Bonnafont, lui aussi épris du Vietnam et marié à une Vietnamienne, qui y a vécu de longues années avant de retourner s’installer en France en raison de son âge.

À la faveur de cette quatrième visite, Julie lève le voile sur son nouveau roman inspiré par l’histoire de son aïeule. Il s’agit d’un récit croisé entre deux femmes, l’une Vietnamienne et l’autre Française, qui s’écrivent pendant une cinquantaine d’années. À travers leurs échanges se dessinent des années de joies, de peines, de secrets et de drames pudiques. Près d’un siècle plus tard les lettres sont retrouvées en France par deux jeunes gens qui se plongent alors dans la narration de cette amitié particulière au cœur d’une époque marquée par l’histoire coloniale, effleurant du même coup leur identité profonde.

"Il s’agit d’une saga d’environ 400 pages. Une parution dans une version traduite en vietnamien serait pour moi une grande fierté", confie Julie.

Voyage musical et littéraire

Le 10 avril à Hanoï, Julie a été invitée par le Département de français de l’Université de Hanoi (HANU) pour une rencontre spéciale avec les étudiants francophones. "Les étudiants m’ont posé des questions sur mon roman Vibrato, paru en 2023 aux Éditions L’Harmattan. Je leur ai également présenté l’anthologie +Poétesses francophones contemporaines+, parue ce printemps et dans laquelle figure un de mes poèmes inédits. Cette partie nous a permis d’évoquer longuement la poésie et ce que celle-ci permet d’exprimer. Enfin, nous avons parlé de mon roman à paraître et de son ancrage vietnamien".

Photos : HANU/CVN

L’artiste a partagé un regard profond et très personnel sur son parcours de création. En elle, musique et littérature n'existent pas de manière isolée mais s'entremêlent et se complètent en permanence : la musique devient une source d'inspiration pour l'écriture, tandis que la littérature permet de diffuser des mélodies intérieures dans son âme de lectrice. Cette rencontre a constitué pour les étudiants une expérience vivante, tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur la création artistique dans un contexte interculturel.

"Les étudiants de l’Université de Hanoi pratiquent un français brillant, intelligent, et la pertinence de leurs questions a donné lieu à un échange de qualité", apprécie Julie.

Rayonnement de la francophonie et projet futur

Toujours dans le cadre de ce séjour hanoïen, Julie a remis un exemplaire de l’anthologie Poétesses francophones contemporaines à la bibliothèque de l’Institut français du Vietnam. "Il s’agit d’un ouvrage paru en mars en France aux Éditions IDEM, soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il contient uniquement des poèmes inédits. Les autrices sont des poétesses contemporaines de différents pays comme la France, le Canada, l’Algérie, le Maroc, l’Iran, le Liban, la Chine… mais leur point commun, c’est d’écrire en langue française", précise-t-elle.

Julie a également abordé la possibilité d’une résidence artistique qui lui tient à cœur. Afin d’approfondir son lien littéraire avec le Vietnam - en hommage à ses racines -, elle espère pouvoir collaborer avec un artiste vietnamien d’une autre pratique (peinture, dessin, cuisine, stylisme…) pour construire ensemble des passerelles artistiques, tant entre leurs disciplines qu’entre leurs cultures.

Julie évoque le Vietnam comme une source d’inspiration majeure - un lieu de convergence entre culture, mémoire et émotion, venant enrichir l’univers artistique de ses compositions.

Bùi Phuong/CVN