L’étonnante lutte dans la boue pour une balle de bois

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|Le ballon est une grosse boule en bois de 20 kg.
Véritable “musée vivant”, elle préserve l’une des expressions culturelles les plus singulières de la région du Kinh Bac (région au Nord de la capitale Thang Long, ancien nom de Hanoï). Cette fête est étroitement liée à la légende de Đuc Thánh Tam Giang, figure vénérée pour avoir contribué à repousser les envahisseurs Liang au VIe siècle. Le rituel rejoue symboliquement un ancien affrontement historique, associé à la soumission des forces maléfiques.
|Seize jeunes hommes costauds sont répartis en deux équipes.
|Tous les joueurs sont célibataires, issus de familles qui n’ont pas connu de deuil depuis trois ans.
Mais au-delà de sa dimension légendaire, l’événement témoigne aussi d’anciennes croyances locales, en particulier du culte rendu au dieu Soleil par les communautés de riziculture inondée. À travers cette célébration, les habitants expriment un vœu immémorial : celui d’une année clémente, marquée par des pluies favorables, de bonnes récoltes et l’harmonie au sein du village.
|Sur un terrain aussi boueux, s’emparer de la balle n’a rien d’aisé.
En raison de sa valeur historique et scientifique exceptionnelle, cette fête a été inscrite officiellement en 2022 par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel.
Texte et photos : Khanh Hòa - Phuong Nga/VNA/CVN