L’étonnante lutte dans la boue pour une balle de bois

Organisée tous les quatre ans dans le village de Vân, aujourd’hui situé dans le quartier de Vân Hà, province de Bac Ninh (Nord), la fête de lutte pour la boule en terrain boueux ( vât câu bùn en vietnamien) se déroule pendant trois jours, du 12 e au 14 e jour du 4 e mois lunaire.

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Véritable “musée vivant”, elle préserve l’une des expressions culturelles les plus singulières de la région du Kinh Bac (région au Nord de la capitale Thang Long, ancien nom de Hanoï). Cette fête est étroitement liée à la légende de Đuc Thánh Tam Giang, figure vénérée pour avoir contribué à repousser les envahisseurs Liang au VIe siècle. Le rituel rejoue symboliquement un ancien affrontement historique, associé à la soumission des forces maléfiques.

Mais au-delà de sa dimension légendaire, l’événement témoigne aussi d’anciennes croyances locales, en particulier du culte rendu au dieu Soleil par les communautés de riziculture inondée. À travers cette célébration, les habitants expriment un vœu immémorial : celui d’une année clémente, marquée par des pluies favorables, de bonnes récoltes et l’harmonie au sein du village.

En raison de sa valeur historique et scientifique exceptionnelle, cette fête a été inscrite officiellement en 2022 par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel.

Texte et photos : Khanh Hòa - Phuong Nga/VNA/CVN