Un demi-siècle d'amitié Vietnam - Thaïlande raconté en images

À quelques jours du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 - 6 août 2026), l'ambassade du Royaume de Thaïlande à Hanoï et l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) ont inauguré, le 24 juillet au Musée des beaux-arts du Vietnam, l'exposition photographique "L'objectif de la diplomatie : 50 ans de relations Thaïlande - Vietnam".

>> Le Vietnam inaugure son premier consulat honoraire à Phuket

>> Thaïlande : la diaspora vietnamienne invitée à renforcer son rôle de pont d'amitié

Ouverte au public jusqu'au 30 juillet, l'exposition "L'objectif de la diplomatie : 50 ans de relations Thaïlande - Vietnam" propose une rétrospective en images et en documents d'archives retraçant l'évolution des liens entre les deux pays.

Elle retrace également à travers des photographies et des documents d'archives les principales étapes d'un partenariat devenu l'un des plus dynamiques de l'ASEAN. Au-delà de la mémoire diplomatique, l'exposition met encore en lumière les liens humains qui ont accompagné ce rapprochement au fil des décennies.

Le parcours revient sur les grandes étapes de cette relation bilatérale, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1976 jusqu'aux échanges de haut niveau les plus récents. Les visiteurs peuvent notamment découvrir des clichés consacrés à la visite en Thaïlande du Premier ministre Pham Van Dông en 1978, premier déplacement officiel d'un dirigeant vietnamien de haut rang dans ce pays, ainsi qu'aux nombreuses rencontres entre les dirigeants des deux États, aux accords de coopération et aux événements ayant marqué le développement de ce partenariat.

Une place particulière est accordée aux visites effectuées cette année par le secrétaire général du Parti, président de la République, Tô Lâm, en Thaïlande, puis par le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul au Vietnam. Ces deux déplacements illustrent la nouvelle dynamique du Partenariat stratégique global établi entre les deux pays.

Au total, l'exposition réunit des photographies issues des archives de la VNA, des documents rassemblés par l'ambassade de Thaïlande au Vietnam ainsi que des pièces conservées par le Département de gestion des documents et des archives de l'État du ministère vietnamien de l'Intérieur. Ces archives offrent un regard à la fois historique et documentaire sur un demi-siècle de coopération politique, économique, culturelle et d'échanges entre les peuples.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, a rappelé que cette exposition s'inscrivait dans le programme d'activités organisé tout au long de l'année pour célébrer le jubilé d'or des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle a souligné que les échanges culturels, les programmes destinés à la jeunesse, les dialogues universitaires et les forums économiques organisés cette année reflétaient la vitalité d'un partenariat qui n'a cessé de se renforcer au fil des générations.

La diplomate a également mis en avant les récentes visites de haut niveau, qui ouvrent, selon elle, de nouvelles perspectives au partenariat stratégique global. Estimant que la diplomatie se construit autant par les gouvernements que par les échanges entre les peuples, elle a résumé l'esprit de l'exposition en une formule : "Les photographies préservent le passé, mais c'est l'amitié qui façonne l'avenir".

De son côté, Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et vice-cheffe de la Commission centrale de la propagande, de l'éducation et de la mobilisation des masses, a souligné que cette exposition intervenait dans une année marquée par les célébrations du cinquantenaire des relations diplomatiques et par de nombreuses initiatives de coopération entre les deux pays. Selon elle, les photographies et documents présentés permettent non seulement de retracer les principales réalisations du partenariat vietnamo-thaïlandais, mais aussi de mettre en lumière son potentiel de développement.

"En sélectionnant les photographies, nous avons été particulièrement touchés par les images illustrant, dès les premières années des relations diplomatiques, les échanges amicaux entre les dirigeants ainsi que les rencontres culturelles et économiques entre nos deux peuples", a-t-elle déclaré. Elle a estimé que cette rétrospective constituait également un message adressé aux jeunes générations, appelées à poursuivre et à approfondir cette relation d'amitié.

Au-delà des rencontres officielles et des accords diplomatiques, l'exposition accorde une place importante aux scènes de la vie quotidienne : échanges entre étudiants, manifestations culturelles, collaborations artistiques, projets économiques ou encore initiatives locales. Autant de témoignages qui illustrent la manière dont les relations entre le Vietnam et la Thaïlande se sont progressivement consolidées grâce aux contacts entre leurs populations.

Pour Hanson, conseiller à une ambassade à Hanoï, cette dimension humaine constitue précisément l'un des principaux messages de l'exposition. Celle-ci reflète avant tout l'amitié entre les peuples thaïlandais et vietnamien, tout en mettant en valeur les contributions de la communauté thaïlandaise au Vietnam et la volonté commune de poursuivre le rapprochement entre les deux pays.

L'exposition propose ainsi un regard rétrospectif sur cinquante années de coopération tout en soulignant les perspectives d'un partenariat appelé à continuer de se développer. À travers ces archives et ces photographies, elle rappelle que derrière les grands rendez-vous diplomatiques se trouvent également les liens de confiance, de compréhension et d'amitié tissés entre les deux peuples.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN