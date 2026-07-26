Le Vietnam mise sur une “Ville de la photographie”

Après avoir fait entrer quatre localités dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, le Vietnam ambitionne de créer sa première “Ville de la photographie” d’ici 2027. Ce projet contribuera à renforcer l’attractivité touristique et à accroître le rayonnement international du pays.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s’apprête à franchir une nouvelle étape ambitieuse dans sa stratégie de développement de l’industrie culturelle. Après l’inscription réussie de quatre villes dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO - Hanoï pour le design en 2019, Hôi An pour l’artisanat et les arts populaires en 2023, Dà Lat pour la musique en 2023, et Hô Chi Minh-Ville pour le cinéma en 2025 - le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vise désormais un nouvel objectif : l’élaboration du projet de “Ville de la photographie du Vietnam”, avec une première réalisation attendue en 2027.

Le Pr. associé- Dr. Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme affirme que “la photographie constitue un pilier de la stratégie de développement des industries culturelles vietnamiennes. Grâce à son impact visuel puissant et à son accessibilité grand public, elle ne produit pas seulement des œuvres artistiques, mais sert également d’instrument efficace pour préserver la mémoire historique et promouvoir l’image nationale à l’international. Avec cette portée, la photographie apporte de nombreux bénéfices au développement socio-économique, notamment dans le tourisme, l’art et les industries connexes”.

Sous l’impulsion du ministère, le Département des beaux-arts, de la photographie et de l’exposition met actuellement en œuvre les premières étapes concrètes du projet. Cette initiative s’inscrit officiellement dans le Réseau des villes créatives de l’UNESCO, dans le domaine des arts de la communication, incluant la photographie. À l’échelle mondiale, le modèle “Ville de la photographie” a déjà fait ses preuves en France, en Allemagne et en Suisse, attirant de nombreux touristes.

Un écosystème à quatre couches

Photo : VNA/CVN

Cette démarche ne se limite pas à un simple espace géographique, mais constitue un écosystème complet de quatre couches :

l’infrastructure physique, l’écosystème créatif, le marché et la consommation, et l’infrastructure numérique. Trois périodes de développement sont planifiées : la première (2027-2028) se concentrera sur la création de la marque via le développement d’événements et d’activités ; la deuxième (2029-2032) formera progressivement l’écosystème des entreprises et du marché, tout en améliorant l’infrastructure de base ; la troisième (dès 2033) développera la marque, le marché, et perfectionnera le modèle complet de la ville de la photographie.

Le Festival de création visuelle internationale et le Festival international de la photographie, sont identifiés comme les activités phares, organisées régulièrement et intégrant photographie avec son, lumières et technologies. D’autres événements sont prévus annuellement : expositions thématiques, The Light of Vietnam (La Lumière du Vietnam), et Espace de photographie 360 degrés multisensoriel.

La création de la marque “Ville de la photographie” générera un “double bénéfice” : elle stimule l’économie via l’attraction des investissements et des services d’hébergement, et pose les fondations pour former un écosystème photographique complet, contribuant directement à la croissance du Produit intérieur brut (PIB) régional. En outre, cela permettra aux villes et provinces de promouvoir leur culture et leur paysage, de développer le tourisme et d’élargir les relations de coopération dans divers domaines.

Conformément à l’esprit de la Résolution N°80 du Bureau politique du Parti sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère, construire une ville qui devient le centre national de la photographie, une destination internationale de la photographie et de la création visuelle, et un pôle de croissance de l’industrie culturelle, est essentiel pour le Vietnam.

Trois critères essentiels

Photo : VNA/CVN

Le choix d’une “Ville de la photographie” repose sur trois critères fondamentaux. Le premier exige un lieu qui rassemble des éléments en “or” en termes de paysages naturels et de patrimoine culturel, avec des espaces de création idéaux permettant aux artistes de séjourner, travailler et participer à des résidences de création. Le deuxième critère nécessite une ville ou province dotée d’un système d’infrastructure touristique développé de manière synchrone et très attractif pour les visiteurs. Le troisième critère exige que l’administration et les citoyens aient l’ambition d’élever leur patrie et souhaitent promouvoir largement l’image locale auprès du public national et international. Actuellement, des enquêtes et des échanges sont menés pour proposer des expérimentations dans des provinces comme Khanh Hòa, Huê, Ninh Binh, Quang Ninh, et d’autres lieux potentiels.

Selon Ta Quang Dông, la plus grande barrière ne se situe pas dans la technique de déploiement, mais dans la manière de faire comprendre à l’administration et aux citoyens locaux l’impact puissant de la photographie sur le développement socio-économique. Quand ces acteurs comprennent l’importance de la photographie, une grande adhésion stratégique permet alors de déployer le projet favorablement.

La photographie, comme le cinéma, est un secteur artistique spécifique et spécialisé, rendant l’approche initiale parfois difficile pour le grand public. Cependant, ce domaine possède un avantage majeur dans l’ère numérique : de l’adulte au jeune enfant, presque tous possèdent un téléphone intelligent et peuvent devenir un “photographe”. Si la communauté est bien orientée et dotée d’une pensée professionnelle, cette voie devient très prometteuse, créant un lieu où l’art, la technique, la culture et le tourisme se rencontrent et coopèrent pour le développement.

L’UNESCO est très favorable à la politique vietnamienne de construction de villes créatives. L’organisation joue actuellement le rôle de point de connexion avec certaines villes en France et en Allemagne, avec des experts contribuant à perfectionner le projet. Pour aider le Vietnam à trouver des solutions pour réaliser efficacement le projet, elle recommande d’étudier les succès de certaines villes dans le monde, notamment les villes d’arts de la communication, comme base pour le développement d’une ville de la photographie.

Photo : VNA/CVN

Dès le début, un projet d’envergure a été bâti avec son accompagnement, des associations de photographie, des entreprises, des provinces locales et des artistes réputés internationaux. La connexion étroite entre tous ces acteurs pose les fondations solides pour les premières étapes expérimentales.

Ce modèle séduit également les photographes et les créateurs artistiques, constituant une destination idéale pour des conférences et des ateliers de grands artistes internationaux. Parallèlement, le projet stimule la rénovation du paysage environnemental et la création de cadres artistiques précieux. C’est la voie que les villes touristiques clés du pays doivent activement déployer dans le contexte actuel.

Thuy Hà - Ngân Luong/CVN