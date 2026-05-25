Promouvoir l’esprit entrepreneurial et l’aspiration créative des étudiants

Alors que le pays s’engage dans une phase ambitieuse de développement, portée par la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, un concours intellectuel destiné aux étudiants nationaux et aux Vietnamiens à l’étranger a révélé avec éclat la créativité, l’esprit d’initiative et la volonté de contribuer de la jeune génération vietnamienne.

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Photo : TTVH/CVN

À Hanoï, un concours intellectuel destiné aux étudiants vietnamiens du pays et de l’étranger - le concours "Idées de startups innovantes étudiantes - APEC Innovation, 2e édition 2025-2026", organisé par l’Institut de recherche et de formation des entrepreneurs APEC (relevant de l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam), a présenté de nombreuses initiatives illustrant l’esprit de contribution, la pensée innovante ainsi que la volonté d’entreprendre de la jeunesse vietnamienne.

Lors de la cérémonie de clôture et de remise des prix qui s’est tenue le 17 mai à Hanoï, le comité d’organisation a indiqué qu’après près de quatre mois de lancement, le concours avait reçu 468 projets entrepreneuriaux proposés par 1.338 étudiants issus de 84 universités et collèges à travers le pays.

Les projets couvraient cinq domaines : l’agriculture, la santé, la technologie, le tourisme et l’éducation. Parmi eux, 30 projets exceptionnels ont été sélectionnés pour la finale.

"Les critères d’évaluation ont été annoncés de manière claire et transparente dès le début. Par exemple, au premier tour, nous évaluions la nouveauté, la créativité et l’originalité. Le deuxième tour portait principalement sur la faisabilité, notamment la faisabilité commerciale. Au troisième tour, même si un projet avait réussi les deux premiers tours, il pouvait être éliminé si le produit n’était pas efficace. Enfin, le quatrième tour était le plus compétitif : l’écart entre le troisième prix et le premier prix n’était que de 1,5 à 2 points", a déclaré le Docteur Trân Duy Khanh, directeur de l’Institut de recherche et de formation des entrepreneurs APEC et président du jury,

Photo : VNA/CVN

Le comité d’organisation a indiqué que de nombreuses idées véritablement créatives et innovantes proposées par les étudiants avaient participé au concours, montrant qu’APEC Innovation était devenu un véritable incubateur et tremplin pour la future génération d’entrepreneurs intellectuels. Au total, 30 prix ont été attribués : 5 premiers prix, 5 deuxièmes prix, 5 troisièmes prix et 15 prix d’encouragement.

"Notre projet s’appelle Glucoscent. Il s’agit d’une pastille biologique intégrant une capacité de détection du diabète. Lorsque les gens vont aux toilettes, la pastille se dissout comme un produit nettoyant classique pour cuvette. Elle permet alors de détecter le taux de glucose. Si l’eau change de couleur, passant du blanc au violet, plus la couleur est foncée, plus le taux de sucre dans le sang est élevé. Cela permet d’évaluer si le taux de glycémie est élevé ou faible", a révélé Lê Minh Hoàng, étudiant à l’Université nationale d’économie et représentant de l’équipe lauréate du premier prix avec le projet "Glucoscent".

Lê Bao Gia Linh, également étudiante à l’Université nationale d’économie et représentante de l’équipe ayant remporté le deuxième prix avec le projet "Gants antibactériens biodégradables", a partagé : "Ce concours a une grande signification pour nous, car il nous aide à transformer nos idées en réalité. Grâce à notre passion, ainsi qu’au soutien du jury et des mentors, nous pouvons concrétiser nos idées et leur permettre d’aller encore plus loin".

Photo : VNA/CVN

"Dès les premiers jours, les idées des étudiants étaient encore hésitantes. Après avoir bénéficié de formations et des conseils des mentors, ils ont considérablement amélioré leurs projets. J’ai constaté qu’ils avaient beaucoup mûri tout au long du processus d’inscription et de participation. Depuis le dépôt des dossiers jusqu’à l’attente des résultats, ils ont interagi de manière très positive, ce qui montre leur grand intérêt pour le concours. Celui-ci est devenu un espace où ils peuvent exprimer leurs idées, leur talent et leur passion", a confié Nguyên Thi Minh Thu, vice-directrice de l’Institut de recherche et de formation des entrepreneurs APEC et responsable du comité d’organisation du concours APEC Innovation 2025-2026.

Après le concours, les équipes étudiantes continueront à participer à des formations en entrepreneuriat, bénéficieront de conseils d’experts et d’entrepreneurs pour perfectionner leurs projets, et auront l’occasion de se connecter avec des entreprises et des fonds d’investissement nationaux et internationaux. Le comité d’organisation a sélectionné également deux projets exceptionnels pour participer à des programmes d’échange et de présentation dans des universités américaines en juillet 2026.

Photo : TTVH/CVN

Dans le contexte actuel où le pays entre dans une nouvelle phase de développement nécessitant le renforcement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du développement des ressources humaines de haute qualité, le concours "Idées de startups innovantes étudiantes – APEC Innovation, 2e édition 2025-2026" contribue à stimuler l’esprit entrepreneurial et créatif, en accord avec les orientations de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi que de la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée.

Phuong Mai/CVN