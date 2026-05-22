L’IA suscite autant d’opportunités que de craintes de suppression d’emplois

L’intelligence artificielle (IA) transforme profondément le marché du travail mondial en s’intégrant de plus en plus à la production, à la finance, aux médias et à la gestion d’entreprise.

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Photo : CTV/CVN

Alors que les entreprises utilisent l’IA pour améliorer leur productivité, de nombreux employés subissent également une pression croissante pour s’adapter, le risque de remplacement de la main-d’œuvre augmentant parallèlement à l’évolution technologique rapide.

Selon le Forum économique mondial (WEF), environ 83 millions d’emplois pourraient être supprimés par l’automatisation dans les prochaines années. Au Vietnam, les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, tels que le textile, la chaussure et l’agroalimentaire, devraient être fortement perturbés par l’intelligence artificielle et la robotique.

Cependant, de nombreux experts estiment que l’IA crée également de nouvelles opportunités d’emploi si les travailleurs peuvent s’adapter à temps et bénéficier d’une formation pour travailler efficacement avec cette technologie.

Dào Viêt Anh, représentant de Microsoft Vietnam, a déclaré que les inquiétudes concernant le remplacement du travail humain par l’IA se font de plus en plus sentir dans de nombreux secteurs, notamment dans les technologies et les professions libérales. Selon lui, l’impact de l’IA n’est plus une simple prédiction lointaine, mais se fait déjà sentir dans le recrutement et les activités commerciales.

Impact de l’IA sur le marché du travail

De nombreuses entreprises ont entrepris de modifier leurs modèles d’activité, de rationaliser leurs structures organisationnelles et de restructurer leurs effectifs en appliquant l’IA au traitement des données, à la planification, à l’exploitation des systèmes et à la gestion des flux de travail. Les vagues de licenciements survenues dans les entreprises technologiques depuis fin 2024 ont encore accentué l’impact croissant de l’IA sur le marché du travail.

"Des secteurs comme les médias, le traitement des données et le développement de systèmes sont déjà fortement impactés, les entreprises privilégiant l’amélioration de leur efficacité grâce à la technologie", a-t-il souligné. Il a toutefois précisé que l’IA transforme actuellement les méthodes de travail plutôt que de remplacer complètement les rôles humains.

Il a ajouté qu’après une période initiale d’inquiétude, de nombreuses personnes se sont progressivement adaptées et ont commencé à utiliser l’IA comme un outil pour faciliter leur travail, améliorer leur productivité, gagner du temps et élargir leurs perspectives de carrière. La société perçoit également de plus en plus l’IA comme un assistant numérique plutôt que comme une simple menace.

Dans le même temps, l’évolution technologique rapide oblige les travailleurs à actualiser constamment leurs compétences pour rester compétitifs. L’une des compétences les plus importantes à l’ère de l’IA est la capacité à filtrer et à vérifier l’information, ainsi que des compétences renforcées en matière de sécurité de l’information, car il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux dans les contenus générés par l’IA, a poursuivi Dào Viêt Anh.

Il a averti que l’IA pourrait devenir une "arme à double tranchant" si les utilisateurs n’ont pas la capacité d’identifier la désinformation ou s’ils sont attirés par des informations trompeuses et nuisibles en ligne.

IA et des profondes mutations du marché du travail

D’un point de vue économique, Nguyên Minh Phong, ancien directeur du département de recherche économique de l’Institut d’études socio-économiques de Hanoï, a déclaré que la quatrième révolution industrielle entre dans une phase accélérée, l’IA devenant l’un de ses principaux moteurs.

Non seulement l’IA remodèle les structures économiques, elle transforme aussi les structures du travail, l’organisation de la main-d’œuvre et les besoins en compétences. Le risque d’être remplacé par l’IA ne se limite plus aux emplois peu qualifiés, mais s’étend à de nombreuses professions, notamment la gestion, l’administration, le traitement des données et la programmation. À mesure que l’IA s’intègre davantage aux technologies de robotique et d’automatisation, le marché du travail mondial devrait connaître des bouleversements encore plus importants, a-t-il poursuivi.

Il a toutefois noté que l’IA ouvre également la voie à de nouveaux métiers, notamment pour les personnes faisant preuve de créativité, d’esprit critique et de capacité à mener des analyses approfondies dans des contextes complexes.

Il a déclaré que l’IA pourrait également modifier les relations de travail et les structures salariales à mesure que les entreprises remplacent progressivement une partie de leur main-d’œuvre par des systèmes d’IA ou des robots, affectant directement le pouvoir de négociation des travailleurs et certains droits traditionnels du travail.

Nguyên Minh Phong a également souligné que l’IA pose des défis non seulement aux travailleurs, mais aussi aux systèmes de protection sociale, car de nombreuses politiques peinent à suivre le rythme des évolutions technologiques. Dans ce contexte, les travailleurs doivent améliorer proactivement leurs compétences numériques et leur culture de l’IA afin de s’adapter à un marché du travail en constante évolution.

Selon lui, l’IA continuera d’accentuer la polarisation du marché du travail. Ceux qui sauront s’adapter, maîtriser les technologies et actualiser constamment leurs compétences bénéficieront de meilleures perspectives d’avancement, tandis que les travailleurs lents à évoluer risquent d’être laissés pour compte.

"L’IA peut représenter une formidable opportunité, mais elle peut aussi engendrer de profondes mutations du marché du travail. L’essentiel est que les individus prennent l’initiative d’évoluer avant que la technologie ne les y contraigne", a-t-il indiqué.

VNA/CVN