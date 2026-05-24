Le Vietnam dans le Top 8 des Olympiades asiatiques de physique 2026

L’équipe vietnamienne a remporté un succès remarquable aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026, organisées du 17 au 25 mai à Busan, en République de Corée.

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Photo : VNA/CVN

Les huit élèves vietnamiens en compétition ont tous décroché une médaille : six médailles d’argent et deux de bronze. Grâce à ce résultat parfait, le Vietnam figure parmi les huit meilleures délégations du concours et fait partie du cercle restreint des cinq équipes dont tous les candidats ont été récompensés, aux côtés de la République de Corée, de la Chine, de Taïwan (Chine) et de la Russie.

L’édition 2026 de l’APhO a réuni 209 candidats issus de 28 délégations représentant 27 pays et territoires de la région Asie-Pacifique. Considérée comme l’une des compétitions régionales les plus exigeantes en physique, elle comprenait une épreuve théorique et une épreuve expérimentale de cinq heures chacune.

Les sujets portaient notamment sur la mécanique, la diffraction des rayons X, la résonance magnétique ainsi que sur des applications liées aux matériaux, aux semi-conducteurs et aux technologies modernes.

Fait notable, cinq des huit membres de l’équipe vietnamienne étaient élèves de première, ce qui témoigne d’un fort potentiel en vue des prochaines Olympiades internationales de physique (IPhO) et des futures éditions de l’APhO.

VNA/CVN