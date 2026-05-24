Le vice-PM permanent demande de passer au crible chaque cas d’amnistie

Le membre du Politburo et vice-Premier ministre (PM) permanent Pham Gia Tuc a appelé dimanche 24 mai à une évaluation publique, transparente et prudente de chaque dossier de demande d’amnistie 2026, insistant sur la nécessité du strict respect des dispositions légales et des principes humanitaires.

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Photo : VNA/CVN

Présidant une réunion du Conseil consultatif d’amnistie de 2026 destinée à examiner les dossiers et les listes proposées de prisonniers éligibles à l’amnistie en 2026, le vice-Premier ministre permanent a souligné que la clémence et le traitement humanitaire accordés aux personnes coupables reflètent la tradition humaniste de la nation vietnamienne.

Il a déclaré que si la loi vietnamienne punit sévèrement les personnes qui conçoivent ou dirigent l’acte délictueux, qui résistent aux forces de l’ordre ou celles qui commettent l’infraction en récidive dangereuse ; et en même temps, indulgente à l’égard des personnes qui déposent avec honnêteté, accomplissent des actions d’éclat, se repentissent ou réparent volontairement les dommages causés, leur permettant de corriger leurs erreurs et faisant d’elles des citoyens utiles pour la société.

Depuis l’adoption de la Loi d’amnistie, le Vietnam a accordé douze vagues d’amnistie entre 2009 et aujourd’hui, bénéficiant à plus de 118.000 détenus. La majorité des amnistiés se sont réinsérées avec succès dans la société, ont trouvé un emploi stable et n’ont pas récidivé, le taux de récidive demeurant relativement faible.

Le président de la République a promulgué la décision N°457/QD-CTN du 7 avril 2026 sur l’amnistie et la décision N°481/QD-CTN du 9 avril 2026 portant création du Conseil consultatif d’amnistie de 2026, a fait savoir le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, qui est également président du Conseil consultatif d’amnistie de 2026.

Cette décision a été prise à l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2026), du succès du XIVe Congrès national du Parti et des élections de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, et en application de la Loi d’amnistie, a-t-il indiqué.

Malgré le délai très court et le volume important de documents (plus de 10.000 dossiers), les ministères, les agences et les membres du Conseil consultatif d’amnistie, en particulier le ministère de la Police et la Cour populaire suprême, ont travaillé intensivement pour s’assurer que le processus soit mené avec rigueur et conformément à la loi, a-t-il déclaré.

Lors de cette réunion, le Conseil consultatif d’amnistie a examiné les dossiers des prisonniers éligibles et non éligibles à l’amnistie, ainsi que les condamnés à l’emprisonnement pour une infraction peu grave ayant vu prononcée la suspension provisoire de l’exécution de leur peine qui pourraient être éligibles en vertu de la décision du président de la République.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a demandé aux membres du Conseil consultatif d’amnistie d’examiner et d’évaluer soigneusement chaque cas individuel de manière transparente et objective, et de respecter strictement les normes et les conditions requises dans la Loi d’amnistie et la décision du président de la République.

Le ministère de la Police a souligné l’importance du soutien à la réinsertion après la remise en liberté, appelant les autorités locales, les organisations politiques et sociales, les entreprises et les communautés à aider les anciens détenus à surmonter la stigmatisation, à accéder à la formation professionnelle et à trouver un emploi afin de réduire le risque de récidive.

Pour les personnes en difficulté particulière, les ministères et les organisations sociales ont été exhortés à faciliter l’accès aux prêts et aux possibilités de subsistance afin de stabiliser leur vie et de faciliter leur réinsertion sociale.

À l’issue de la réunion, le Conseil consultatif d’amnistie établira et soumettra au président de la République la liste des détenus éligibles à l’amnistie pour examen et décision.

VNA/CVN