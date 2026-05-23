Pham Van Hat, le "paysan inventeur" vietnamien à la conquête du monde

Sans diplôme d’ingénieur et avec une scolarité arrêtée à la deuxième année du collège, Pham Van Hat, né en 1972, est aujourd’hui considéré comme l’un des inventeurs agricoles les plus remarqués du Vietnam. Son "robot semeur" conçu localement est désormais exporté vers quinze pays, symbole d’une ambition qui dépasse les frontières.

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Dans les vastes rizières balayées par le vent de la commune de Tân Ky, à Hai Phong (anciennement dans le district de Tu Ky, province de Hai Duong), le nom de Pham Van Hat est depuis longtemps devenu emblématique de l’ingéniosité et de la détermination du monde paysan vietnamien.

Photo : sggp.org.vn

Sans diplôme d’ingénieur et avec un niveau scolaire limité à la deuxième année du collège, cet agriculteur né en 1972 est aujourd’hui considéré comme l’un des inventeurs agricoles les plus remarquables du Vietnam. Son "robot semeur" made in Vietnam est désormais exporté vers quinze pays.

Dans son atelier mécanique, vêtu d’une combinaison tachée d’huile, Pham Van Hat raconte que son parcours n’a rien d’un miracle. Selon lui, ce sont la pauvreté et l’échec qui l’ont poussé à inventer.

Avant de connaître le succès, il avait investi en 2007 près de 1,5 milliard de dongs dans une exploitation de légumes propres. Mais à cette époque, la demande pour les produits agricoles de qualité restait limitée. Trois ans plus tard, son activité s’effondra, le laissant avec une dette de près de quatre milliards de dongs.

Face aux créanciers, il prit alors une décision radicale : partir travailler en Israël afin de rembourser ses dettes et de découvrir les méthodes agricoles de ce pays désertique réputé pour son efficacité.

Employé comme simple ouvrier agricole, il devait préparer les sols et épandre des engrais sous une chaleur accablante. En observant les tracteurs utilisés par l’exploitation, il proposa à son employeur de fabriquer un dispositif automatique d’épandage capable de remplacer une vingtaine d’ouvriers. Malgré le scepticisme initial de son patron israélien, il obtint finalement le matériel nécessaire pour réaliser un prototype.

Après plusieurs jours de travail intensif, il mit au point une machine dont les performances dépassèrent toutes les attentes. Non seulement l’appareil remplaçait une vingtaine d’ouvriers, mais sa productivité équivalait à près de quarante travailleurs manuels. À partir de ce moment, ce simple paysan vietnamien fut traité comme un ingénieur au sein de l’exploitation israélienne. Son salaire fut multiplié par deux et demi, il reçut une prime de 10.000 dollars et plusieurs de ses inventions furent enregistrées par ses employeurs.

Malgré cette réussite, Pham Van Hat choisit en 2012 de rentrer au Vietnam. Beaucoup jugèrent cette décision imprudente puisqu’il restait lourdement endetté. Mais il estimait que son savoir-faire devait avant tout servir les agriculteurs vietnamiens.

Photo : DânViêt/CVN

À son retour, il installa un modeste atelier mécanique dans des conditions précaires. Son premier grand succès fut le "robot semeur", une machine conçue selon un principe mécanique simple, sans puces électroniques complexes ni systèmes coûteux. L’appareil consomme très peu d’électricité tout en offrant une précision élevée. Surtout, son prix reste largement inférieur à celui des équipements importés.

Grâce à sa simplicité et à sa robustesse, cette invention a rapidement trouvé sa place sur les marchés internationaux, notamment au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande.

En seulement trois ans, les revenus générés par ses machines lui permirent de rembourser entièrement ses dettes. Depuis, son entreprise a développé plus de soixante équipements destinés à l’agriculture, à la pêche et à la sylviculture : pulvérisateurs automatiques, machines de récolte, équipements pour plantes médicinales ou encore systèmes de manutention des céréales.

Sa philosophie reste simple : produire ce dont les agriculteurs ont réellement besoin. Toutes ses inventions reposent sur quatre critères essentiels : simplicité, efficacité, prix abordable et durabilité. De nombreuses machines portant la marque "Hát sáng chế" coûtent ainsi trois à dix fois moins cher que les produits étrangers.

Aujourd’hui, l’inventeur élargit son champ d’action à la sécurité urbaine. Marqué par plusieurs incendies meurtriers dans des immeubles résidentiels et des karaokés, il a développé un dispositif mécanique d’évacuation pour bâtiments de grande hauteur. Fonctionnant sans électricité et accessible aux personnes âgées, aux enfants ou aux personnes handicapées, le système peut évacuer rapidement des dizaines de personnes.

L’invention a suscité un vif intérêt à l’étranger. Selon Pham Van Hat, une entreprise chinoise lui a proposé près de 30 milliards de dongs pour acquérir les droits de sa technologie. Il a pourtant refusé l’offre, affirmant vouloir d’abord mettre ce dispositif au service des Vietnamiens et démontrer la capacité d’innovation du pays.

Pour de nombreux agriculteurs locaux, les machines conçues par Pham Van Hat ont profondément amélioré les conditions de travail. Dans les champs de Tân Ky, plusieurs cultivateurs affirment avoir réduit leurs efforts physiques et leur exposition aux produits chimiques grâce à ses équipements, facilement réparables et financièrement accessibles.

VNA/CVN