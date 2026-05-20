Promouvoir la connectivité de la chaîne d'approvisionnement Vietnam - République de Corée

Le Vietnam et la République de Corée disposent encore d’un fort potentiel pour renforcer l’interconnexion de leurs chaînes d’approvisionnement dans des secteurs clés tels que l’électronique, les semi-conducteurs et l’agroalimentaire, ont souligné des experts lors du Forum de coopération en matière d’investissement et de réseautage d’affaires Hô Chi Minh-Ville - République de Corée 2026, organisé le 20 mai dans la mégapole du Sud.

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Cet événement était organisé conjointement par le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), le Centre ASEAN-République de Corée (AKC) et le Bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Cao Thi Phi Van, directrice adjointe de l'ITPC, a indiqué qu'après plus de trente ans de coopération, les relations Vietnam-République de Corée évoluaient d'une coopération industrielle traditionnelle vers la maîtrise des technologies d'avenir telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), la finance numérique, les énergies renouvelables et les chaînes d'approvisionnement mondiales

L’économie de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 8,03% en 2025, tandis que sa croissance du produit intérieur brut régional au premier trimestre 2026 a atteint 8,27 %, soit le niveau le plus élevé enregistré ces dernières années, a-t-elle précisé.

Hô Chi Minh-Ville s'affirme comme un pôle d'attraction majeur avec plus de 142 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. La République de Corée y occupe une position prépondérante, se classant deuxième en nombre de projets.

Dans cette nouvelle phase de développement, la métropole du Sud priorise les investissements sud-coréens dans quatre domaines majeurs : le développement d’un centre financier international axé sur la banque numérique et les technologies financières, l'écosystème des semi-conducteurs et de l'IA, les écosystèmes de startups et les fonds de capital-risque ; et le développement urbain intelligent et la croissance verte.

Les entreprises locales expriment un besoin pressant de renforcer leurs liens avec les partenaires sud-coréens afin de participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales et d'accélérer le transfert de technologies, la transformation numérique et la production verte, a-t-elle ajouté.

Jung Jung-tae, consul général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les dirigeants des deux pays ambitionnaient de porter le volume des échanges bilatéraux à 150 milliards de dollars d'ici 2030. Il a souligné que la coopération Vietnam-République de Corée évoluait d'un modèle axé sur l'exportation vers une approche plus équilibrée et durable grâce à l'intégration des chaînes de valeur.

Le Vietnam s'affirme non seulement comme une base manufacturière, mais aussi comme un partenaire de plus en plus important dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-il déclaré, en espérant que ce forum créera des relations d'affaires plus concrètes et des opportunités de coopération à long terme pour les entreprises des deux pays.

Kim Jae-shin, secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée, a mis en avant le développement important de la coopération entre les deux pays. Les activités de promotion du commerce et de mise en réseau des entreprises contribueront à concrétiser le potentiel de coopération tout en offrant davantage d'opportunités aux produits vietnamiens de pénétrer plus profondément le marché sud-coréen, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Kim Dae-young, vice-président de l'Association sud-coréenne des importateurs (KOIMA), a déclaré que le Vietnam bénéficiait d'une forte compétitivité dans les secteurs de l'électronique, des technologies de l'information, du textile et de l'habillement, de l'agriculture, de la pêche et de l'agroalimentaire. Il a suggéré aux entreprises vietnamiennes de participer plus activement aux programmes de promotion commerciale en République de Corée.

Parallèlement, Bok Dug-Gyou, représentant de la KOTRA, a analysé que bien que les entreprises à capital étranger dominent les exportations, la faible part de valeur ajoutée locale actuelle constitue une opportunité majeure pour les industries de soutien, tant nationales qu'étrangères, pour s'intégrer davantage à la chaîne de valeur.

Le réseau élargi des accords de libre-échange (FTA) continue de renforcer l'avantage concurrentiel du Vietnam dans la restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales.

En marge du forum, de nombreuses séances de mise en relation directe ont permis aux entreprises des deux pays de chercher des partenaires, d’étendre de nouveaux projets de coopération et d'investissement à long terme.

VNA/CVN