L’Inde et le Vietnam renforcent leur coopération dans l’agroalimentaire

La Chambre de commerce de l’Inde au Vietnam (INCHAM) et ses partenaires ont organisé, les 19 et 20 mai à Hô Chi Minh-Ville, le deuxième Salon international de l’agroalimentaire d’Asie (Asia Agri Food International 2026), accompagnée d’expositions de produits et d’activités de mise en relation entre entreprises.

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Lors de la séance d’ouverture, le président de l’INCHAM, Jayprakash Shriram Mishra, a indiqué que cet événement vise à renforcer les connexions et la coopération dans le secteur de l’agroalimentaire entre l’Inde, le Vietnam et d’autres pays de la région. Il a précisé que, sur la base de leur partenariat stratégique global, les deux pays peuvent se développer conjointement de manière durable afin de faire face aux défis mondiaux tels que les tensions géopolitiques, les droits de douane et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Photo: VNA/CVN

La conférence a rassemblé des représentants d'entreprises, des commerçants, des décideurs politiques et des experts d'Asie du Sud-Est et d'Inde. Les participants ont échangé lors de sessions de discussion sur le commerce des produits agricoles, la transformation des aliments, la logistique, les chaînes d'approvisionnement et les innovations technologiques.

Selon des experts, le Vietnam s'impose comme l'une des principales économies exportatrices de produits agricoles en Asie du Sud-Est, tandis que l'Inde demeure un fournisseur majeur de produits alimentaires au niveau mondial. En combinant les capacités de production et les technologies de l'Inde avec le réseau dynamique de transformation et d'exportation du Vietnam, les deux nations peuvent bâtir des chaînes d'approvisionnement régionales durables.

L'expert économique indien G. Chandrashekhar a indiqué que l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global ouvrait une nouvelle phase de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la technologie, de la santé et des énergies renouvelables. Il a rappelé que les deux pays visent un volume d’échanges commerciaux bilatéraux de 25 milliards de dollars d’ici 2030, contre environ 20 milliards actuellement.

Selon lui, cette évolution crée des conditions favorables pour les entreprises et les investisseurs souhaitant développer des activités dans les secteurs de la production, des infrastructures, de l’économie numérique, de la pharmacie, de la logistique et des services transfrontaliers.

La structure commerciale entre les deux pays apparaît complémentaire : le Vietnam exporte des produits industriels et de haute technologie, tandis que l’Inde fournit des matières premières, des produits agricoles et des biens manufacturés. Le Vietnam constitue également une destination attractive pour les investissements indiens dans l’énergie, la transformation agricole et les technologies de l’information.

Le consul général de l’Inde à Hô Chi Minh-Ville, Vipra Pandey, a déclaré que les deux pays entraient dans une nouvelle phase de coopération, avec l’objectif commun d’atteindre 25 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2030. Il a affirmé que son consulat continuerait à soutenir les activités de mise en relation commerciale, de promotion des investissements et de coopération institutionnelle entre les deux pays.

Le responsable a également encouragé les entreprises vietnamiennes et indiennes à rechercher davantage de partenariats durables, de projets communs, de transferts de technologies et de coopération dans l'agroalimentaire ainsi que dans d’autres secteurs à fort potentiel.

VNA/CVN