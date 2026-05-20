La réforme de la cotation et l’actionnarisation attirent plus d’investisseurs étrangers

L’accélération de l’actionnarisation des entreprises étatiques, la simplification des procédures d’introduction en bourse et la suppression des obstacles juridiques persistants devraient accroître l’offre d’actifs de qualité et renforcer l’attractivité du marché boursier vietnamien auprès des investisseurs internationaux, selon des sources internes.

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Des entreprises de qualité, clé de l’attraction des capitaux étrangers

Alors que le Vietnam poursuit une croissance de meilleure qualité et une intégration plus poussée aux flux de capitaux mondiaux, l’amélioration du marché des capitaux est devenue une priorité économique majeure.

Selon Tyler Nguyên Manh Dung, directeur principal de la recherche en stratégie de marché à HSC, les entrées de capitaux étrangers dépendent en définitive des critères fondamentaux des investisseurs, la qualité des entreprises jouant un rôle déterminant.

La rentabilité et le potentiel de croissance restent importants, mais les investisseurs étrangers accordent aujourd’hui une importance croissante à la gouvernance et à la gestion des risques, notamment juridiques et réglementaires. La poursuite des efforts visant à perfectionner le cadre juridique et les mécanismes d’application de la loi au Vietnam renforcerait considérablement l’attractivité du marché, a-t-il souligné.

L’expert a déclaré que les entreprises étatiques demeurent une source essentielle d’actifs investissables. Nombre d’entre elles sont de grandes entreprises opérant dans des secteurs stratégiques, avec des antécédents commerciaux solides et un patrimoine patrimonial important, ce qui les rend attractives pour les investisseurs institutionnels.

Cependant, Tyler Nguyên Manh Dung a indiqué que des difficultés persistent en matière de mécanismes d’évaluation et de gestion des risques juridiques lors des opérations de privatisation et de cession d’actifs. Il a déclaré qu’une plus grande transparence des méthodes de tarification et des procédures d’enchères est indispensable pour réduire les risques et renforcer la confiance des investisseurs. La résolution de ces problèmes améliorera considérablement l’attractivité des entreprises publiques auprès des capitaux étrangers.

L’équivalence pour accroître la taille et la liquidité du marché

Si l’équivalence et la cession d’actifs sont mises en œuvre plus efficacement et si les entreprises respectent les exigences relatives aux ratios de flottant et aux limites de participation étrangère, le marché boursier vietnamien sera mieux placé pour attirer les capitaux internationaux.

La cotation d’un plus grand nombre d’entreprises importantes et de qualité devrait également accroître la taille du marché et améliorer la qualité des actifs.

Vu Thi Chân Phuong, présidente de la Commission d’État des valeurs mobilières, a déclaré que le développement du marché des capitaux en général, et du marché des valeurs mobilières en particulier, est une priorité essentielle, l’économie entrant dans une nouvelle phase exigeant une croissance plus rapide et plus durable. Elle a souligné que des orientations politiques majeures ont été émises pour renforcer le système financier et accroître le rôle des entreprises publiques.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

La résolution n°79-NQ/TW du Politburo appelle les entreprises étatiques à fonctionner efficacement dans le cadre des mécanismes de marché, à améliorer leur compétitivité et à adopter des normes de gouvernance modernes et transparentes.

Alors que la bourse vietnamienne se rapproche d’une potentielle promotion par FTSE Russell au statut de marché émergent secondaire, le rôle des entreprises d’État cotées devient encore plus important en raison de leur forte capitalisation et de leur présence dans des secteurs clés.

Levée des obstacles aux IDE

Parallèlement à l’actionnarisation, l’investissement direct étranger (IDE) est resté un atout majeur de l’économie en ce début d’année. Selon l’Office national des statistiques, au cours des quatre premiers mois de 2026, les IDE nouvellement enregistrés ont atteint environ 18,24 milliards de dollars, soit une hausse de 32 % sur un an, témoignant d’une confiance soutenue des investisseurs malgré les incertitudes économiques mondiales persistantes. Cependant, les entreprises à capital étranger restent sous-représentées en bourse.

Selon Tyler Nguyên Manh Dung, le Vietnam a mis en œuvre une série de réformes importantes ces deux dernières années afin d’améliorer son marché des capitaux et de créer des conditions plus favorables aux sociétés cotées. Notamment, le décret 245/2025/ND-CP a réduit le délai d’introduction en bourse d’environ 90 à 30 jours et simplifié les procédures d’intermédiaires, facilitant ainsi les cotations.

Sur le marché obligataire, la réglementation a également été ajustée, la maturité minimale des obligations étant réduite de 10 à 5 ans, ce qui offre aux entreprises une plus grande flexibilité dans la structuration de leurs émissions et l’accès aux sources de financement.

Malgré ces améliorations, moins de 20 entreprises à capital étranger détenant plus de 50% du capital sont actuellement cotées au Vietnam. Nombre d’entre elles n’ont pas besoin de financement externe grâce au soutien important de leur maison mère, tandis que d’autres se heurtent à des obstacles techniques.

Les différences entre les normes internationales d’information financière (IFRS) et les normes comptables vietnamiennes (VAS) complexifient la préparation à la cotation et augmentent les coûts de mise en conformité. La complexité des structures de propriété et les éventuelles obligations fiscales découlant de restructurations demeurent également des freins.

Tyler Nguyên Manh Dung a estimé que le Vietnam devrait poursuivre ses réformes réglementaires tout en mettant en place un soutien plus adapté aux entreprises à participation étrangère. Il a soutenu que si les problèmes liés aux normes comptables, aux structures de propriété et au traitement fiscal étaient traités efficacement, le nombre de cotations d’entreprises à participation étrangère pourrait augmenter significativement dans les prochains mois.

VNA/CVN