Hô Chi Minh-Ville anticipe les conséquences de la politique tarifaire temporaire de 150 jours des États-Unis

Le 25 mars, dans la mégapole du Sud, face à l'impact de la politique tarifaire temporaire de 150 jours des États-Unis sur le climat des affaires, l'environnement des investissements et la chaîne d'approvisionnement, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI-HCM) et l'Institut vietnamien de l'innovation, a organisé un atelier intitulé "Solutions pour répondre à la politique tarifaire temporaire américaine de 150 jours".

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Cet atelier s'est tenu à un moment où les entreprises avaient besoin d'une source d'information fiable et de qualité, susceptible de se traduire en actions concrètes. La collaboration proactive entre l'ITPC et la VCCI-HCM dans la mise en œuvre de ce programme dès les premières étapes de la réforme témoigne de leur engagement à suivre de près l'évolution de la situation internationale, à agir rapidement aux signaux du marché et à apporter un soutien substantiel aux entreprises de la ville, notamment à celles exportatrices et importatrices, à celles participant aux chaînes d'approvisionnement mondiales et à celles à capitaux étrangers opérant à Hô Chi Minh-Ville.

Période de transition dans la gestion du commerce américain

Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l'ITPC, a indiqué que la politique tarifaire de 150 jours des États-Unis est définie comme une période de transition dans la gestion du commerce américain. Le caractère temporaire de cette mesure ne garantit pas la stabilité de la politique. Dans le contexte d'une mise en œuvre généralisée de cette politique, il est particulièrement important de suivre de près l'évolution de la situation et d'anticiper les scénarios post-150 jours, notamment pour les secteurs fortement dépendants du marché américain et disposant de chaînes d'approvisionnement complexes.

Par conséquent, l'analyse proactive, la prévision et l'organisation de réponses rapides durant cette période sont essentielles pour minimiser les risques de perturbation des commandes et limiter les impacts négatifs sur la production et les exportations.

L'atelier a porté sur trois points clés: (1) analyser et comprendre clairement les changements de la politique commerciale américaine afin d'identifier correctement les impacts à court terme et d'anticiper les scénarios possibles après juillet 2026 ; (2) discuter de solutions de réponse spécifiques ; (3) proposer des orientations stratégiques à long terme pour diversifier les marchés et les chaînes d'approvisionnement, aider les entreprises à améliorer leur gestion des risques et favoriser un développement durable.

L'un des temps forts du programme a été la table ronde d'experts, animée par Duong Hông Loan, directrice de l'Institut vietnamien de l'innovation, avec la participation en ligne du professeur Trân Ngoc Anh (Université de l'Indiana, États-Unis) et du docteur Huynh Thê Du (Université du Wisconsin à Oshkosh, États-Unis). Lors de l’atelier, le professeur Trân Ngoc Anh a analysé la logique juridique et les scénarios possibles après l'expiration du délai de 150 jours, insistant sur la nécessité pour les entreprises de suivre de près l'évolution des politiques, de préparer les documents attestant de l'origine des produits, de réévaluer leurs contrats commerciaux et d'élaborer proactivement des plans marketing.

De son côté, le Docteur Huynh Thê Du a partagé son expérience internationale, soulignant que cette période de 150 jours ne constitue pas une pause dans l'action politique, mais plutôt un laps de temps permettant aux pays et aux entreprises de s'adapter aux différents scénarios, de revoir la structure de leurs chaînes d'approvisionnement, leurs capacités de conformité et la flexibilité de leurs opérations d'exportation.

Du point de vue des experts, les risques ne se limitent pas au taux d'imposition ou à la date limite de dépôt des demandes. Ils incluent également la possibilité d'exigences plus strictes concernant les documents commerciaux, l'origine, la valeur imposable et les ajustements des partenaires importateurs. Ils ajoutent également le risque de se retrouver en situation de passivité pour les entreprises qui ne disposent pas d'un plan d'action rapide, ainsi que l'impact sur le climat des investissements de la localité.

L'atelier a permis aux entreprises de mieux comprendre que ce délai de 150 jours est une période propice à la normalisation de la documentation, à l'évaluation des risques, à la réorganisation des plans de production et d'affaires, et à la préparation aux éventuelles modifications de la réglementation à l'issue de cette période transitoire.

Lever les obstacles pour les entreprises

Outre la table ronde d'experts, l’atelier comprenait également une discussion approfondie animée par Bùi Thi Ninh, directrice adjointe de la VCCI-HCM. Cette discussion a permis un échange direct avec les entreprises sur les difficultés et obstacles pratiques rencontrés, ainsi que sur leurs besoins en matière d'exécution des commandes, de constitution des documents commerciaux, de maîtrise des risques de non-conformité et de maintien des marchés à l'exportation. Cela démontre clairement la volonté des organisateurs de faire converger informations politiques, analyses d'experts et retours d'expérience, renforçant ainsi la capacité de traduire les résultats de l'atelier en un soutien concret et opportun.

La directrice adjointe Cao Thi Phi Vân a souligné qu’à travers cet atelier, l'ITPC réaffirme son rôle d'agence de promotion du commerce et des investissements de la localité, en anticipant les évolutions des politiques internationales, en mettant en relation des experts reconnus et le monde des affaires, et en collaborant avec des organisations partenaires telles que la VCCI-HCM afin de créer un espace de dialogue politique de qualité.

Dans un contexte de commerce mondial en constante évolution, l'organisation d'un forum thématique opportun, abordant les enjeux pertinents et ciblant le public adéquat, est une étape essentielle pour aider les entreprises de Hô Chi Minh-Ville à renforcer leur adaptabilité, minimiser les risques et maintenir leur dynamisme en matière de production et d'exportation.

Texte et photos : Tân Dat/CVN