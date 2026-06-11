Promotion des initiatives pour rendre l’ASEAN plus puissante

Le 3 e Forum de l’avenir de l’ASEAN s’est tenu les 9 et 10 juin à Hanoï, réunissant plus de 600 délégués. Les débats ont porté sur les orientations de développement et des programmes d’action concrets afin de consolider l’organisation dans un monde en mutation.

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Photos : VNA/CVN

Lancé par le Vietnam en 2023, le Forum de l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) est devenu un rendez-vous majeur de dialogue à Hanoï, attirant un nombre croissant de pays membres et partenaires.

L’édition 2026, placée sous le thème “Shaping our future together : Peace, Prosperity, People-centered” (Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité, priorité à l’humain) a rassemblé plus de 600 délégués, dont de nombreux hauts dirigeants, ministres et représentants des pays de l’ASEAN et de ses partenaires, ainsi que des responsables d’organisations régionales et internationales, d’entreprises et de localités vietnamiennes et étrangères.

Trois dimensions stratégiques

La cérémonie d’ouverture du 9 juin a été marquée par la présence des Premiers ministres lao Sonexay Siphandone, cambodgien Hun Manet, thaïlandais Anutin Charnvirakul, timorais Kay Rala Xanana Gusmão et du secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.

Le chef du gouvernement vietnamien Lê Minh Hung a souligné l’importance particulière du forum. Selon lui, son thème reflète à la fois les valeurs fondamentales qui définissent l’organisation régionale et trace la voie qu’elle devrait emprunter dans les années à venir.

“Après près de six décennies consacrées à bâtir l’identité du bloc régional, les prochaines devront en façonner l’avenir, dans un contexte où les fondements de la puissance économique, du leadership technologique et de l’influence internationale sont redéfinis. Le Vietnam est convaincu que l’ASEAN ne doit pas seulement s’adapter aux tendances mondiales, mais aussi contribuer activement à les façonner”, a-t-il déclaré.

Il a proposé trois axes stratégiques pour la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 : contribuer activement aux tendances mondiales plutôt que seulement les suivre ; devenir un pôle d’innovation au-delà d’un simple centre de production ; et transformer l’Association, au-delà d’une communauté d’États, en une véritable communauté citoyenne, pleinement centrée sur ses populations.

Photo : VNA/CVN

Le succès du bloc, a-t-il ajouté, doit se mesurer non seulement par le PIB, mais aussi par les opportunités offertes aux jeunes, l’autonomisation des femmes, la protection des groupes vulnérables et le sentiment d’appartenance des citoyens.

Il a indiqué : “La plus grande réussite de l’Association au cours des six dernières décennies a été de démontrer que les différences ne mènent pas nécessairement à la division, que l’unité n’exclut pas la diversité et que l’intégration ne signifie pas la perte d’identité. Sa plus grande contribution future sera de prouver qu’une communauté unie et résiliente peut façonner activement la paix, la coopération et la prospérité pour la région et le monde”.

Sur cette voie, le Vietnam continuera de marcher aux côtés des autres États membres, animé par une volonté commune de bâtir ensemble l’avenir, avec tout son cœur et tout son esprit. Car l’avenir du pays est indissociable de celui du bloc régional, tout comme il l’est de la paix, de la stabilité et de la prospérité de l’ensemble de la région.

Coopération et défis

Prenant la parole à l’événement, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a rappelé les propos du secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm au Dialogue de Shangri-La, fin mai à Singapour. Ce dernier a identifié trois défis majeurs : crise de l’ordre international, limites des modèles actuels de développement et érosion de la confiance entre États. Il a souligné la nécessité d’une coopération collective pour surmonter ces turbulences :

“Ces trois grands enjeux créent ensemble un environnement plus complexe et imprévisible pour toutes les nations. Dans un tel contexte, l’idée d’un avenir partagé rappelle qu’aucun pays ni aucune région ne peut y faire face isolément. Notre capacité à traverser crises, turbulences et ruptures dépendra d’une action collective et d’une coopération soutenue, malgré des vents contraires croissants et des pressions concurrentes, internes comme externes à la région”.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, dans ce contexte où la Communauté de l’ASEAN entame la mise en œuvre de sa Vision 2045, l’AFF joue un rôle essentiel. Il incarne l’esprit inclusif et tourné vers l’avenir qui fait la force du bloc régional. La valeur de ce forum ne réside pas seulement dans l’échange de points de vue, mais dans sa capacité à les transformer en actions concrètes. “Je suis convaincu que la diversité des participants réunis ici saura trouver un terrain d’entente pour faire progresser des propositions innovantes et applicables, permettant à l’organisation de rester résiliente, dynamique, pertinente et prête pour l’avenir”.

S’adressant à la séance d’ouverture, les Premiers ministres lao, cambodgien, thaïlandais, timorais et le président philippin ont également souligné l’importance de préserver l’unité et la centralité du bloc régional face aux tensions géopolitiques mondiales et à l’essor de l’IA. Ils ont appelé à intensifier l’intégration économique, renforcer la connectivité des infrastructures et maîtriser les technologies émergentes afin de bâtir une économie résiliente, tout en plaçant l’humain au cœur des priorités, notamment en matière de qualité de vie, de sécurité alimentaire et énergétique.

Cinq séances thématiques

Le forum de deux jours a été structuré autour de cinq plénières : “Résilience et unité dans un monde en mutation” ; “Promotion des initiatives en matière de prévention des conflits” ; “Application de l’IA au sein de l’ASEAN : ne laisser personne de côté” ; “Renforcement de la sécurité énergétique dans le nouveau contexte” ; “Nouveaux modèles de développement face aux mutations globales”.

Le dialogue “Jeunesse de l’ASEAN : aspirations 2030”, le débat “Bâtir l’écosystème régional de la fintech : de la politique à l’action” et divers séminaires connexes ont enrichi l’agenda.

Photos : VNA/CVN

Le 9 juin à Hanoï, lors de sa rencontre avec les chefs de délégation, des experts, universitaires et représentants d’organisations internationales venus participer à l’AFF 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a mis en avant quatre questions pour l’ASEAN : repenser la coopération régionale face à un monde en mutation ; préserver les acquis stratégiques tout en renouvelant les modes de fonctionnement ; contributions de l’AFF à compléter les processus de coopération ; et les contributions du Vietnam à l’ASEAN.

“En tant que canal de concertation complémentaire, l’AFF tire sa valeur de sa capacité à offrir de nouvelles perspectives, à nourrir la réflexion sur les politiques publiques et à proposer des pistes d’idées susceptibles d’enrichir les processus de coopération de l'organisation régionale”, a-t-il souligné.

Dans l’après-midi du 9 juin à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân a également reçu une délégation de hauts dirigeants des villes du bloc.

Bùi Phuong/CVN