Le Vietnam et le Japon veulent renforcer leur partenariat stratégique global

Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu et le président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke, ont plaidé mercredi 10 juin à Tokyo pour le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam - Japon, notamment en matière de coopération judiciaire.

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Photo : VNA/CVN

Saluant le développement de plus en plus substantiel du partenariat stratégique global entre les deux pays ainsi que la coopération étroite entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants du Japon, le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam considère toujours le Japon comme l’un de ses partenaires les plus importants, un ami sincère et fiable à ses côtés dans la nouvelle ère de développement.

Le Japon demeure un partenaire économique de premier plan du Vietnam, le premier partenaire pour l’aide publique au développement et le travail, le troisième pour l’investissement, le quatrième pour le commerce et le tourisme, alors que la coopération entre les localités et les échanges entre les peuples ne cessent de se renforcer, s’est-il félicité lors de son entrevue avec le président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke.

En visite au Japon pour participer à la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie, le dirigeant vietnamien a transmis les salutations et l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, au président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke, à se rendre au Vietnam aussi rapidement que possible.

Il a partagé les deux objectifs centenaires fixés pour 2030 et 2045 et l’objectif de croissance à deux chiffres du Vietnam, le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a exhorté les deux pays à continuer de renforcer la confiance politique, à maintenir des échanges et des contacts de haut niveau, à promouvoir le rôle des organes législatifs pour faciliter la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau déjà conclus, ainsi qu’à créer un cadre juridique favorable à la promotion des activités de coopération économique bilatérale.

Il a proposé que les deux pays continuent de promouvoir les échanges entre les commissions parlementaires spécialisées et entre les deux ministères de la Justice ; renforcent la coopération en matière de développement des ressources humaines de haute qualité, de coopération entre les localités et d’échanges entre les peuples ; coordonnent leurs positions et coopèrent sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le vice-Premier ministre a également appelé la Chambre des représentants du Japon à soutenir la simplification continue des procédures et l’exemption éventuelle de visa pour les citoyens vietnamiens afin de promouvoir la coopération touristique et les échanges entre les peuples des deux pays ; et à continuer de faciliter la communauté de près de 700.000 Vietnamiens travaillant et étudiant au Japon.

Le partenariat stratégique global Vietnam - Japon

Photo : VNA/CVN

Le président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke, a adressé ses salutations au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et a exprimé son soutien aux propositions du vice-Premier ministre Lê Tiên Châu. Il a affirmé son engagement à promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays, notamment en matière de coopération judiciaire et de réforme institutionnelle.

Soulignant l’importance de renforcer les échanges de haut niveau, il a exhorté les deux parties à promouvoir les échanges de délégations de haut niveau, ainsi que les échanges entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants du Japon ainsi qu’entre les commissions parlementaires spécialisées et les alliances des députés des deux pays.

Il a déclaré que, outre la promotion des échanges de haut niveau, la promotion des échanges entre les localités et entre les peuples est un facteur important contribuant à la pérennité des relations de coopération amicale entre le Vietnam et le Japon.

Appréciant les contributions de la communauté des Vietnamiens au développement socio-économique du Japon, il a souligné que le Japon va créer un environnement favorable et équitable pour la communauté des Vietnamiens au Japon. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération entre les localités japonaises, notamment sa préfecture natale de Chiba, et les localités vietnamiennes.

VNA/CVN