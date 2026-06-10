Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur d’une ASEAN forte et résiliente

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, a reçu le 10 juin à Hanoï le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa participation au Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026.

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Lors de la rencontre, le général Phan Van Giang a remercié Kao Kim Hourn pour sa participation et ses interventions au Forum sur l’avenir de l’ASEAN durant trois années consécutives, soulignant que cette présence témoignait de l’intérêt et du soutien constants du Secrétariat de l’ASEAN à cette initiative. Il a également salué les contributions importantes du secrétaire général et du Secrétariat aux activités communes de l’organisation ainsi que leur coopération étroite avec le Vietnam ces dernières années.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a insisté sur l’importance de mettre en œuvre efficacement la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045 ainsi que les plans stratégiques qui l’accompagnent, dans un contexte international et régional marqué par de nombreuses incertitudes et de nouveaux défis.

Selon lui, l’ASEAN doit continuer à renforcer sa capacité d’adaptation, sa résilience et son autonomie stratégique. À court terme, l’organisation doit notamment veiller à l’application effective des engagements contenus dans la Déclaration sur la réponse à la crise au Moyen-Orient, adoptée lors du 48e Sommet de l’ASEAN en mai dernier.

Le responsable vietnamien a toutefois souligné que la priorité fondamentale et de long terme de l’ASEAN demeurait la préservation de son unité et le renforcement de son rôle central dans l’architecture régionale. Le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité constitue, selon lui, la condition essentielle pour garantir un environnement favorable au développement et à la prospérité des pays membres.

Afin de préserver sa position comme l’un des principaux pôles de croissance du monde, l’ASEAN doit renforcer davantage le commerce intra-régional, exploiter plus efficacement les accords de libre-échange déjà conclus et tirer parti des nouveaux moteurs de croissance. Phan Văn Giang a également souligné la nécessité de placer les populations au cœur des politiques publiques, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la lutte contre le changement climatique et de la protection de l’environnement.

Sur le plan extérieur, il a estimé que l’ASEAN devait approfondir ses relations avec ses partenaires tout en veillant à ce que l’élargissement de son réseau de coopération s’accompagne d’une amélioration concrète de la qualité et de l’efficacité des partenariats.

Abordant la coopération en matière de défense, le vice-Premier ministre a salué les progrès réalisés ces dernières années dans le cadre des mécanismes régionaux, en particulier la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et l’ADMM-Plus. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à continuer de contribuer activement aux efforts de coopération et au renforcement de la confiance au sein de ces cadres.

Pour sa part, le secrétaire général de l’ASEAN a hautement apprécié les résultats obtenus par le Vietnam dans son développement socio-économique ainsi que ses contributions au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN. Selon lui, le Vietnam est devenu un exemple de développement durable et l’un des membres moteurs de l’organisation régionale.

Kao Kim Hourn a estimé que cette nouvelle stature du Vietnam s’était récemment illustrée à travers l’intervention remarquée du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, lors du Dialogue Shangri-La, qui a suscité un vif intérêt parmi les participants internationaux.

Le secrétaire général a partagé les analyses et propositions avancées par Phan Văn Giang et a réaffirmé la disponibilité du Secrétariat de l’ASEAN à accompagner les initiatives des États membres, dont le Vietnam, afin de concrétiser les objectifs de la Vision ASEAN 2045.

Il a par ailleurs salué le succès de la troisième édition du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, tant sur le fond que sur l’organisation. Selon lui, l’événement affirme progressivement sa crédibilité et son rayonnement à l’échelle régionale, devenant une plateforme de dialogue de référence qui contribue de manière substantielle à la réflexion stratégique et à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

VNA/CVN