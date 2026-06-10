Renforcement de la coopération de défense entre le Vietnam et les États-Unis

En recevant le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants.

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Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu le 10 juin à Hanoï le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau, en visite de travail au Vietnam.

Lors de cette rencontre, Phan Van Giang a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants. S’appuyant sur la dynamique positive du Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable, il a exprimé le souhait de voir les deux pays finaliser et signer prochainement un accord commercial réciproque équitable et équilibré.

Photo : VNA/CVN

Il a également souhaité que les États-Unis retirent prochainement le Vietnam des listes de contrôle des exportations D1 et D3 et mettent fin à l’enquête menée au titre de l’article 301 de la loi américaine sur le commerce de 1974 concernant les droits de propriété intellectuelle, afin de favoriser davantage la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial, dans l’intérêt commun.

Concernant la coopération bilatérale en matière de défense, Phan Van Giang a proposé que les deux parties se concentrent, entre autres, sur les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, le maintien des mécanismes de consultation et de dialogue, la formation, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, la coopération interarmées, la cybersécurité, la médecine militaire ainsi que l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe.

Phan Van Giang a par ailleurs souhaité que Christopher Landau continue de soutenir la promotion de la coopération substantielle entre les deux pays dans le domaine de la défense.

Il a en outre souhaité que dans l’esprit de « clore le passé, se tourner vers l’avenir », les deux parties continuent d’accorder la priorité à la coopération en matière de règlement des conséquences de la guerre. Sur la base du protocole d’accord signé en octobre 2025, le ministère vietnamien de la Défense a appelé le Département d’État américain à honorer les engagements pris, notamment en débloquant 130 millions de dollars supplémentaires pour le projet de dépollution à la dioxine de l’aéroport de Bien Hoa, avec pour objectif l’assainissement complet du site avant 2030.

Phan Van Giang a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense continuerait à coopérer étroitement et à créer les conditions les plus favorables aux opérations de recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre (MIA). Il a souhaité que les États-Unis renforcent le partage d’informations, de documents et de souvenirs liés aux soldats vietnamiens pendant la guerre, tout en soutenant le renforcement des capacités d’identification par ADN des restes des soldats tombés au combat. Il a souligné que le soutien des États-Unis était particulièrement nécessaire à l’heure actuelle, alors que le Vietnam mettait activement en œuvre la campagne « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats tombés au combat ».

A cette occasion, le général vietnamien a indiqué que la troisième Exposition internationale de la défense du Vietnam devrait se tenir en décembre 2026. Il a salué et encouragé la participation des responsables et des entreprises de défense américaines à cet événement.

De son côté, Christopher Landau a souligné que sa visite de travail au Vietnam visait à concrétiser davantage les domaines de coopération convenus, en particulier le règlement des conséquences de la guerre. Il a réaffirmé son engagement à œuvrer pour promouvoir le Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi qu’à renforcer la coopération bilatérale en matière de défense afin de la rendre toujours plus efficace et substantielle.

VNA/CVN