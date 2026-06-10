Clôture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026

La 3 e édition du Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF 2026) a clos ses travaux mercredi après-midi 10 juin à Hanoï, après deux journées de débats intenses et animés sur les enjeux majeurs de l'Association. Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, y a assisté et prononcé le discours de clôture.

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Photos : An Dang/VNA/CVN

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a affirmé qu'après deux journées de travaux particulièrement intenses, le programme de travail s'était achevé sur de nombreux résultats concrets.

Au total, les événements du forum ont rassemblé plus de 1.200 délégués venus des quatre coins du monde, un chiffre record. Tout aussi cruciales ont été les interventions et les analyses profondes partagées par les différents orateurs.

Six points marquants

Le ministre Lê Hoài Trung a ainsi mis en exergue les six points marquants du forum.

Premièrement, les questions inscrites à l’ordre du jour revêtent une importance cruciale pour chacun d'entre nous, pour chaque État membre ainsi que pour nos partenaires. Cette troisième édition du Forum de l'ASEAN sur l'avenir a été conçue pour débattre des enjeux émergents et de long terme.

Deuxièmement, le Forum de cette année a été marqué par des innovations majeures. Pour la toute première fois, ont été organisés la Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN, le Dialogue entre les représentants des partis politiques des États membres de l'ASEAN, ainsi que des sessions d'échanges dédiées à la jeunesse et à la sous-région du Mékong.

Troisièmement, les débats au sein du forum se sont voulus concrets et novateurs, de manière à formuler des propositions substantielles qui seront soumises à l'examen des dirigeants de l'ASEAN. Les délégués ont échangé sur un large éventail de questions, allant de dossiers de long terme tels que le renforcement de l’autonomie stratégique et de la cohésion de l’ASEAN, la prévention des conflits ou encore la transformation des modèles de croissance et de développement. Les discussions ont mis l’accent sur une utilisation inclusive de l’intelligence artificielle ainsi que sur la sécurité énergétique. Plusieurs idées particulièrement novatrices ont également été avancées afin d’accélérer la transition du concept de "fabriqué en ASEAN" vers celui de "fabriqué par l’ASEAN".

Afin de faire évoluer le rôle et la position des États membres de l’ASEAN au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales et de favoriser une meilleure harmonisation des politiques industrielles avec les mécanismes de gouvernance économique à l’échelle internationale, les intervenants ont souligné la nécessité de maintenir un équilibre dynamique dans un contexte marqué par les incertitudes et l’imprévisibilité géopolitiques actuelles.

Quatrièmement, au fil des discussions, l’esprit communautaire s’est manifesté de manière plus tangible que jamais. Les interventions des dirigeants, des universitaires et des représentants de la jeunesse ont démontré notre préoccupation profonde pour la sécurité régionale, tout en réaffirmant que le respect et l'application du droit international constituent des piliers indispensables au développement.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Cinquièmement, les délégués ont partagé leur engagement envers l'avenir de l'ASEAN, ses valeurs fondamentales et le rôle stratégique de l'Association. Dans le cadre du forum, la vice-secrétaire générale des Nations unies a également souligné l’importance des avancées réalisées par l’ASEAN au cours des dernières années. Le Forum a enregistré une participation record, réunissant des dirigeants des États membres ainsi que de nombreux représentants des partenaires de dialogue de l’ASEAN.

Sixièmement, une large convergence de vues s'est dégagée au sein de l'ASEAN face aux défis contemporains. Le renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation de la région demeure notre priorité absolue. À cet égard, les intervenants ont souligné la nécessité de bâtir un environnement stratégique à long terme, plutôt que de se contenter de réponses conjoncturelles à court terme.

En tant qu’organisateur, le ministre Lê Hoài Trung s’est dit particulièrement satisfait de l’intérêt suscité par le forum cette année, ainsi que des marques d’amitié et de coopération témoignées au Vietnam par les intervenants, les délégués, les partenaires et les collègues présents.

"Nous nous réjouissons de constater qu’au cours des trois dernières années, le Forum est devenu une plateforme de plus en plus importante pour promouvoir nos efforts communs en faveur de la construction de la Communauté de l’ASEAN et du renforcement des relations entre l’ASEAN et ses principaux partenaires internationaux hors de la région", a-t-il affirmé. Il s'est dit convaincu que de nombreux délégués partageaient son optimisme quant à l'avenir de la région.

"Nous nous sommes vu rappeler l’importance des réalisations et des réussites qui jalonnent le parcours de l'ASEAN. Nous repartons également armés d'idées nouvelles et de recommandations d’actions très concrètes, à même d’aider l'ASEAN ainsi que le Forum de l'ASEAN sur l'avenir à s’affirmer comme une tribune véritablement dynamique pour la région", a-t-il conclu.

Photos : Bùi Phuong/CVN

Renforcer la connectivité entre les villes de l’ASEAN

Dressant le bilan de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026, Vu Dai Thang, membre du Comité central du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, a indiqué que cette rencontre, coorganisée par le Comité populaire de Hanoï et le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans le cadre de l'AFF 2026, s’était tenue avec succès en présence de plus de 250 délégués représentant plus de 25 villes et collectivités locales des États membres de l’ASEAN, ainsi que de nombreux chercheurs et experts de la région et d’ailleurs.

Les participants ont salué l’initiative de Hanoï d’organiser cette conférence, la considérant comme une plateforme concrète destinée à renforcer le dialogue, la connectivité et le partage d’expériences entre les villes de l’ASEAN, à un moment où la région est confrontée à un ensemble d’opportunités et de défis étroitement imbriqués.

Au cours des échanges, les villes de l’ASEAN ont partagé le constat que les zones urbaines jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la promotion de la croissance économique, de l’innovation, de la transformation numérique, du développement durable et de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Les délégués ont également estimé que les villes devaient accorder la priorité au développement d’infrastructures vertes, au renforcement de leur résilience face au changement climatique et à la promotion de solutions de développement durable. Ils ont souligné que les citoyens devaient demeurer au cœur de toutes les stratégies de réponse aux défis, d’adaptation et de développement.

Pour sa part, la ville de Hanoï s’est engagée à poursuivre une coopération étroite avec les collectivités locales de la région afin de promouvoir des initiatives de coopération concrètes et mutuellement bénéfiques, contribuant ainsi activement au processus de construction d’une Communauté de l’ASEAN pacifique, stable et durable.

Photo : Bùi Phuong/CVN

Photo : Bùi Phuong/CVN

Lancé par le Vietnam en 2023, le Forum de l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) est devenu un rendez-vous majeur de dialogue à Hanoï, attirant un nombre croissant de pays membres et partenaires. L’édition 2026, placée sous le thème “Shaping our future together : Peace, Prosperity, People-centered” (Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité, priorité à l’humain) a rassemblé plus de 600 délégués, dont de nombreux hauts dirigeants, ministres et représentants des pays de l’ASEAN et de ses partenaires, ainsi que des responsables d’organisations régionales et internationales, d’entreprises et de localités vietnamiennes et étrangères.

Mercredi 10 juin, l'AFF 2026 a été rythmé par par trois débats consacrés aux relations de partenariat États-Unis - ASEAN, à la recherche de solutions pour garantir la sécurité énergétique et promouvoir la transition verte dans la région, ainsi qu’à l’identification de nouveaux modèles de développement dans un contexte de mutations mondiales.

Bùi Phuong/CVN