Le PM timorais termine sa visite visite officielle au Vietnam

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre (PM) timorais Kay Rala Xanana Gusmão, combinée à sa participation au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, a permis de réaffirmer les liens d’amitié et de confiance entre les deux pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération après l’adhésion officielle du Timor-Leste à l’ASEAN.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, a quitté Hanoï le 10 juin, concluant sa visite officielle au Vietnam et sa participation à la troisième édition du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), effectuées du 7 au 10 juin à l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung.

Au cours de son séjour, le chef du gouvernement timorais et la délégation de haut niveau qui l’accompagnait se sont recueillis au mausolée du Président Hô Chi Minh et ont déposé une gerbe au Monument aux héros et martyrs à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président, Tô Lâm, a reçu le Premier ministre timorais. Celui-ci a également eu des entretiens avec le Premier ministre Lê Minh Hung, qui a présidé la cérémonie officielle d’accueil, ainsi qu’avec le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement salué la visite de Kay Rala Xanana Gusmão, estimant qu’elle reflétait le haut niveau de confiance politique, l’amitié et le soutien mutuel qui caractérisent les relations entre les deux pays. Ils ont félicité le Timor-Leste pour les progrès réalisés ces dernières années, notamment son adhésion officielle à l’ASEAN, qualifiée d’étape historique contribuant au renforcement de l’unité, du rôle central et de la vitalité de l’organisation régionale.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants vietnamiens ont exprimé leur conviction que, grâce à sa forte volonté d’intégration, le Timor-Leste participera rapidement et efficacement à l’ensemble des mécanismes de coopération de l’ASEAN et contribuera activement à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région.

De son côté, Kay Rala Xanana Gusmão a remercié les dirigeants et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables en matière de développement socio-économique ainsi que pour le succès de l’organisation du troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, qu’il a qualifié de plateforme importante de réflexion sur l’avenir de la coopération régionale.

Le Premier ministre timorais a également exprimé sa gratitude au Vietnam pour son soutien constant tout au long du processus d’adhésion de son pays à l’ASEAN. Selon lui, le Vietnam est non seulement un ami de confiance, mais aussi un partenaire de développement étroit et efficace du Timor-Leste.

Les deux parties ont estimé que leurs pays disposent d’importants atouts pour approfondir davantage leur coopération au bénéfice de leurs populations et au service d’un développement régional stable, résilient et durable.

Se félicitant de l’évolution positive des relations bilatérales, les dirigeants ont convenu de renforcer davantage la confiance politique, d’intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau à travers les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement, du Parlement et des échanges entre les peuples.

Ils sont également convenus de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les documents déjà signés, notamment l’Accord-cadre de coopération économique et technique, ainsi que d’organiser prochainement la première réunion de la Commission mixte Vietnam - Timor-Leste, coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont exprimé leur volonté de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027.

À cette occasion, plusieurs documents de coopération ont été échangés, notamment des mémorandums d’entente dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’éducation, un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, ainsi qu’un accord de coopération entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’agence de presse timoraise TATOLI.

La visite du Premier ministre timorais a également été marquée par sa participation au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, où il est intervenu pour la première fois en tant que dirigeant d’un État membre à part entière de l’organisation.

Dans son discours prononcé lors de la séance d’ouverture, Kay Rala Xanana Gusmão a souligné que, dans un contexte mondial marqué par les conflits, les tensions géopolitiques, les défis au droit international et l’essor rapide de l’intelligence artificielle, l’ASEAN demeurait un modèle exemplaire de dialogue, de coopération et de gestion des différences.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, la diversité historique, culturelle et institutionnelle des pays membres constitue la véritable force de l’organisation et lui permet de préserver la paix et la stabilité régionales.

Le dirigeant timorais a appelé l’ASEAN à renforcer davantage sa solidarité, à défendre avec courage le droit international et à faire entendre une voix forte en faveur de la paix dans un monde de plus en plus polarisé. Il a également souligné l’importance de préserver les principes fondamentaux de l’organisation, notamment le respect de la souveraineté, la recherche du consensus et le règlement pacifique des différends.

VNA/CVN