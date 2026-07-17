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|L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, s'exprime à l'événement, le 16 juillet à Vientiane.
|Photo : VNA/CVN
Cet événement culturel revêt une profonde signification politique, visant à concrétiser le concept de "cohésion stratégique" Vietnam - Laos dans les domaines de la culture et de l’information pour l’étranger. Cette manifestation constitue non seulement un espace pour revisiter une histoire héroïque, mais aussi une opportunité de cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples pour un développement croissant.
Ont participé à l’événement des dirigeants, d’anciens responsables et des cadres des organes lao, ainsi que des représentants des agences de presse des deux pays.
|Une scène dans le film "Mưa đỏ".
|Photo : VNA/CVN
Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a souligné la portée historique du Traité de 1977, document stratégique ayant jeté des bases politiques et juridiques solides pour consolider, bâtir et développer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos. Il a affirmé que ce traité demeurait le fondement solide de la cohésion stratégique globale entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.
Selon le diplomate, le film Mưa đỏ est une œuvre épique qui reconstitue avec fidélité les 81 jours et nuits de combats pour la défense de l’ancienne citadelle de Quang Tri, permettant aux jeunes générations de mieux comprendre les sacrifices consentis par leurs aînés et de prendre conscience de leur responsabilité dans la préservation de la paix.
|Des représentants des deux pays posent pour une photo de souvenir lors de la projection du film "Pluie rouge" au Laos.
|Photo : VNA/CVN
Cet événement illustre concrètement la mise en œuvre des orientations du Comité central en matière de culture et de technologies, tout en contribuant au renforcement de la coopération dans le domaine de l’information et de la communication extérieures.
Lauréat du Lotus d’Or et du Cerf-volant d’Or 2025, et représentant du cinéma vietnamien aux 98e Oscars, ce film constitue une passerelle entre le passé et le présent, transmettant des valeurs de patriotisme et des idéaux humanistes. Le succès de cette projection contribue à sensibiliser profondément les jeunes générations à la valeur inestimable de la paix ainsi qu'à l’amitié et à la solidarité indéfectibles entre les deux nations.
VNA/CVN