Le Vietnam vise sa première Ville de la photographie d'ici 2027

Le Vietnam ambitionne d'obtenir, dès 2027, la reconnaissance par l'UNESCO de sa première Ville de la photographie. Ce projet, porté par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, entend faire de la photographie un moteur du développement des industries culturelles, du tourisme et de l'économie créative.

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Photo : VNA/CVN

Après l'entrée de quatre villes vietnamiennes dans le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, le Vietnam ambitionne désormais d'obtenir, d'ici 2027, la reconnaissance de sa première Ville de la photographie. Porté par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce projet devrait insuffler une nouvelle dynamique au développement des industries culturelles, du tourisme et de l'économie créative.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, la photographie figure parmi les secteurs clés de la stratégie nationale de développement des industries culturelles. Au-delà de sa dimension artistique, elle contribue à préserver la mémoire historique, à promouvoir l'image du pays et à stimuler de nombreux secteurs économiques, en particulier le tourisme. À l'ère du numérique, la puissance de l'image en fait un levier prometteur de développement pour les territoires.

Un nouvel élan culturel

Photo : VNA/CVN

Dans cette perspective, le ministère, par l'intermédiaire du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, élabore actuellement le projet de Ville de la photographie du Vietnam en coopération avec l'UNESCO, les associations professionnelles, les entreprises, les collectivités locales ainsi que des experts vietnamiens et étrangers. L'objectif est de créer non seulement une nouvelle marque culturelle, mais aussi un centre national dédié à la photographie et une destination internationale de référence pour la création visuelle.

S'appuyant sur les expériences menées en France, en Allemagne et en Suisse, le vice-ministre estime que le modèle de Ville de la photographie a démontré sa capacité à attirer touristes, photographes et créateurs venus du monde entier. Ce type de ville favorise également l'organisation d'expositions, de festivals, de conférences et d'ateliers spécialisés, tout en contribuant à l'aménagement des espaces urbains et au développement des activités de services.

Pour le responsable vietnamien, la création d'une Ville de la photographie s'inscrit pleinement dans les orientations de la Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne. Ce modèle devrait permettre à la fois d'attirer des investissements, de dynamiser le tourisme et les services d'hébergement, mais aussi de favoriser l'émergence d'un écosystème d'entreprises créatives, de renforcer la coopération internationale et d'accroître l'attractivité des territoires.

Photo : VNA/CVN

Le projet prévoit ainsi de développer une véritable plateforme créative, associant espaces culturels, infrastructures touristiques, technologies numériques et services liés à la photographie. Sa mise en œuvre se déroulera en trois étapes : une première phase (2027-2028) consacrée à la construction de la marque à travers de grands événements ; une deuxième (2029-2032) visant à structurer l'écosystème entrepreneurial et à renforcer les infrastructures ; enfin, une troisième, à partir de 2033, destinée à achever le modèle de Ville de la photographie.

Le Festival international de la création visuelle et le Festival international de la photographie constitueront les principaux rendez-vous de ce projet. D'autres manifestations, telles que des expositions thématiques, le programme "The Light of Vietnam" ou encore un espace photographique immersif à 360 degrés, viendront enrichir cette offre en associant photographie, technologies numériques, lumière et création sonore afin de proposer de nouveaux produits culturels et touristiques.

Objectif : 2027

Pour prétendre au statut de Ville de la photographie, une localité devra réunir plusieurs critères, notamment disposer d'un patrimoine naturel et culturel remarquable, d'infrastructures touristiques développées, d'espaces propices à la création artistique ainsi que d'un engagement fort des autorités locales et de la population. Le ministère mène actuellement des études et des consultations dans plusieurs localités, dont Khanh Hòa, Huê, Ninh Bình et Quang Ninh, en vue d'un éventuel projet pilote.

Photo : VNA/CVN

Selon Ta Quang Dông, le principal défi ne réside pas dans les aspects techniques, mais dans la sensibilisation des autorités et des habitants au rôle que peut jouer la photographie dans le développement socio-économique. À l'heure où les smartphones rendent la pratique photographique accessible au plus grand nombre, ce secteur dispose d'un potentiel considérable pour devenir un espace de convergence entre l'art, la technologie, la culture et le tourisme.

Tout au long de l'élaboration du projet, l'UNESCO accompagne le Vietnam en facilitant les échanges avec des experts internationaux et des villes déjà reconnues dans le domaine des arts numériques (Media Arts), tout en partageant les expériences les plus réussies afin de contribuer à la finalisation du projet.

Avec la mobilisation du ministère, des collectivités locales et des partenaires internationaux, le Vietnam espère voir sa première Ville de la photographie reconnue par l'UNESCO dès 2027. Une telle reconnaissance marquerait une nouvelle étape dans la participation du pays au Réseau des villes créatives de l'UNESCO et renforcerait la place des industries culturelles comme moteur du développement durable et de l'intégration internationale.

Ngân Luong - Xuân Lôc/CVN