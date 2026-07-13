Hô Chi Minh-Ville renforce son écosystème de la propriété intellectuelle créative

Réunis à l'occasion de la Journée des industries culturelles et créatives 2026, les acteurs de l'innovation, de la recherche et des industries culturelles ont affiché leur volonté de mieux valoriser les créations vietnamiennes. L'objectif est de favoriser leur protection, leur développement et leur commercialisation grâce aux nouvelles technologies.

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Les 11 et 12 juillet, le Centre de l’entrepreneuriat innovant de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB), en collaboration avec plusieurs partenaires, a organisé la Journée des industries culturelles et créatives 2026.

Cet événement visait à renforcer les liens entre la communauté créative, les entreprises, les universités, les experts, les investisseurs et les organismes de soutien à l’innovation, afin de favoriser le développement de l’écosystème de la propriété intellectuelle créative (Creative IP).

Il s’inscrit également dans la stratégie de Hô Chi Minh-Ville visant à développer les industries culturelles en les associant à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique.

Les industries culturelles sont aujourd’hui considérées comme l’un des nouveaux moteurs de la croissance de l’économie créative. La Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, fixe pour objectif que ce secteur contribue à environ 7% du PIB d’ici à 2030, puis à 9% d’ici à 2045. Dans cette perspective, l’intégration de la science, de la technologie et de l’innovation au développement des industries culturelles revêt une importance croissante.

Lê Thị Bé Ba, directrice adjointe du Centre de l’entrepreneuriat innovant de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la communauté des start-up innovantes ne manque ni d’idées, ni de projets, ni de produits ou de solutions prometteuses. Toutefois, de nombreuses initiatives peinent encore à accéder aux ressources nécessaires et à atteindre le marché, principalement en raison d’un manque de coordination entre les différents acteurs chargés de protéger les innovations par les droits de propriété intellectuelle et de les valoriser commercialement.

Bâtir un écosystème ouvert et interconnecté

À travers ses activités, SIHUB entend renforcer les synergies entre la science, la technologie, l’innovation et les industries culturelles afin de bâtir un écosystème ouvert et interconnecté, où les actifs de propriété intellectuelle sont protégés, valorisés et échangés.

Selon Lê Thị Bé Ba, les industries culturelles entrent dans une nouvelle phase de développement, au cours de laquelle la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique deviennent les principaux leviers de création de valeur économique à partir des produits créatifs. La mise en place d’un écosystème dédié à la propriété intellectuelle créative permettra de rapprocher les idées innovantes des entreprises et du marché, tout en offrant de nouvelles perspectives pour transformer le patrimoine culturel vietnamien en moteur de l’économie créative.

Pendant les deux jours de l’événement, plusieurs activités ont été organisées autour de trois axes principaux : la mise en réseau des ressources, le partage des connaissances et la promotion de la commercialisation des actifs de propriété intellectuelle créative. L’objectif étant de créer une chaîne de valeur intégrée, allant de la création à la protection de la propriété intellectuelle, puis à la commercialisation des produits.

L’un des temps forts de cette manifestation a été le lancement de Kính Vạn Hoa - Creative Lab, une plateforme reposant sur l’intelligence artificielle (IA) destinée à accompagner le développement des projets créatifs et de leurs actifs de propriété intellectuelle. Elle permet de gérer les projets, de structurer les données relatives à ces actifs et de renforcer la coopération entre créateurs, entreprises, experts et investisseurs tout au long du processus de développement des produits créatifs.

Bùi Huong Anh, directrice générale de Star Delight, l’entreprise à l’origine de cette plateforme, estime que la communauté créative a besoin non seulement d’outils d’intelligence artificielle, mais aussi d’une infrastructure performante capable de relier les idées aux technologies, aux ressources et aux marchés. Kính Vạn Hoa - Creative Lab a ainsi été conçu pour raccourcir le délai entre l’émergence d’une idée et sa transformation en un produit susceptible de valoriser efficacement les actifs de propriété intellectuelle créative.

Texte et photos : Quang Châu/CVN