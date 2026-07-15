À la citadelle de Huê, tout l’or de la dynastie des Nguyên

L’exposition "Héritage doré - Convergence de la quintessence" qui se déroule depuis le 10 juillet dans la citadelle de Huê, présente des trésors impériaux qui symbolisaient jadis la puissance suprême de la dynastie des Nguyên, témoignant du summum de l’artisanat traditionnel et la quintessence artistique d’une période de l’histoire du Vietnam.

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Photo : Báo Phap Luât/CVN

Objets en or, en argent, en émail, en bronze incrusté, en céramique, en bois et en textile, plus de 100 objets rares, prêtés par 23 collectionneurs privés de tout le Vietnam, ainsi que des trésors conservés par le Musée des antiquités royales de Huê offrent aux visiteurs une occasion unique de découvrir le patrimoine royal, les rituels de la Cour et le savoir-faire exceptionnel de la dernière dynastie féodale du Vietnam.

Grâce au savoir-faire exceptionnel des artisans de la Cour, chaque objet exposé révèle des sculptures et des motifs d’une finesse exquise, témoignant du summum de l’artisanat traditionnel et de reflètent pleinement la quintessence artistique d’une période de l’histoire du pays.

Grandeur et splendeur

Organisée par le Centre de conservation des monuments de Huê au palais Long An jusqu’au 9 octobre, l’exposition a été structurée autour de quatre axes thématiques: Autorité royale, Rituels et ordre de la Cour, Artisanat d’art et Beaux-arts, et Splendeur pérenne de la dynastie.

Parmi les pièces maîtresses de l’exposition figurent des épées impériales, de somptueuses pièces d’émaux, des porcelaines commandées datant des règnes des empereurs Gia Long et Minh Mang, ainsi qu’une plaque d’argent ornée d’inscriptions en bronze offerte par l’empereur Khai Dinh à la France.

Ensemble, ces collections offrent aux visiteurs un panorama complet de la vie politique, de la culture de cour et des traditions artistiques de la dynastie des Nguyên. Selon les organisateurs, chaque objet constitue non seulement un chef-d’œuvre d’artisanat, mais aussi un témoignage historique précieux qui préserve l’héritage de la cour impériale vietnamienne.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, a souligné que les objets de la dynastie des Nguyên constituent des pièces maîtresses du patrimoine historique et culturel vietnamien. Il a fait remarquer que chaque objet recèle une valeur artistique tout en reflétant la vie politique, économique et culturelle de l’époque.

L’exposition se distingue par l’association d’objets conservés par le Musée des antiquités royales de Huê et de précieuses collections privées, patiemment préservées par des collectionneurs au fil des siècles. Cette collaboration offre aux visiteurs une compréhension plus riche et plus complète de la vie à la Cour impériale des Nguyên, tout en mettant en lumière le rôle essentiel des collectionneurs privés dans la préservation du patrimoine culturel vietnamien.

Dons généreux

Le Centre de conservation des monuments de Huê a reçu en ouverture de l’exposition plusieurs dons précieux de collectionneurs, parmi lesquels une assiette émaillée, un décret impérial promulgué sous le règne de l’empereur Thành Thái, un coffret en bois ayant servi à conserver des décrets royaux et une collection de documents commémoratifs officiels datant du règne de l’empereur Duy Tân, relatifs à la restauration d’édifices de l’époque des Nguyên.

Les organisateurs ont indiqué que l’exposition vise non seulement à présenter au public des trésors historiques exceptionnels, mais aussi à renforcer la coopération entre musées, chercheurs et collectionneurs privés, contribuant ainsi à la préservation et à la promotion du riche patrimoine culturel de Hué pour les générations futures.

La dynastie des Nguyên a fait de Huê la capitale du pays pendant près d’un siècle et demi. Durant ses plus de 140 ans de règne, elle a laissé un héritage culturel remarquable, comprenant palais, tombeaux royaux, temples et des dizaines de milliers d’objets impériaux témoignant de l’excellence artistique, du savoir-faire artisanal et de la vie de cour de cette époque.

Aujourd’hui, de nombreux éléments du patrimoine matériel et immatériel associés à la dynastie des Nguyên sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, soulignant l’importance culturelle exceptionnelle de Huê et sa contribution durable au patrimoine vietnamien et au patrimoine culturel mondial.

VNA/CVN