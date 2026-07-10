Le cinéma vietnamien sur la voie de l’intégration internationale

Près de quarante ans après le lancement de la politique du Dôi moi (Renouveau), le cinéma vietnamien a connu de profondes évolutions, tant dans le choix de ses thématiques que dans son langage artistique. Parmi les transformations les plus marquantes figure l’émergence de plus en plus affirmée du thème de la réconciliation et de l’unité nationale.

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De nouveaux regards

Selon l'"Artiste du Peuple" - réalisateur Huỳnh Hùng, avant la période du Renouveau, cette thématique n’apparaissait que de manière ponctuelle dans quelques œuvres. Depuis 1986, elle s’est progressivement développée selon deux axes : la réconciliation entre les Vietnamiens des deux anciens camps opposés et la réconciliation au sein même de la communauté vietnamienne.

Les films récents mettent en scène des retrouvailles et des rencontres particulièrement émouvantes, contribuant à effacer les préjugés, les blessures du passé et les sentiments de méfiance, tout en renforçant l’esprit de concorde nationale.

Le réalisateur estime que le documentaire est aujourd’hui le genre qui explore le plus activement cette thématique, tandis que le cinéma de fiction demeure relativement discret. Il souhaite voir davantage d’œuvres consacrées à la réconciliation nationale afin de consolider le grand bloc de l’unité nationale.

Innover pour aller plus loin

Sous un autre angle, la Professeure associée et Docteure Hoàng Câm Giang, de la Faculté de littérature de l’Université des sciences sociales et humaines, relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, souligne que l’un des principaux changements du cinéma vietnamien de l’ère du Renouveau réside dans sa manière d’aborder la guerre. Alors que le cinéma de la période précédente privilégiait des récits épiques mettant en avant la collectivité et des figures héroïques, le cinéma de l’après-guerre s’intéresse davantage aux destins individuels, aux expériences personnelles et aux traumatismes persistants laissés par les conflits.

"Le cinéma de la période de Dôi moi tend à raconter la guerre à travers des histoires individuelles, des destins modestes et des expériences de l’après-guerre", souligne Hoàng Câm Giang.

Photo : CTV/CVN

Pour la Docteure Ngô Phuong Lan, présidente de l’Association vietnamienne pour la promotion du développement du cinéma, le 7e art vietnamien constitue depuis quarante ans "un courant ininterrompu", marqué par une évolution constante de la pensée créative, de la professionnalisation des cinéastes et de l’élargissement du public. Cette période a vu naître une grande diversité de productions, allant du cinéma commercial au cinéma indépendant. Bien que ce dernier touche un public plus restreint, il s’est imposé par sa qualité artistique et sa reconnaissance professionnelle.

Ngô Phuong Lan recommande de poursuivre l’élargissement des politiques de commandes publiques de films, de diversifier les sujets et les styles cinématographiques, tout en sélectionnant des scénarios de grande qualité afin de produire des œuvres porteuses de fortes valeurs artistiques et sociales.

De son côté, le Professeur associé et Docteur Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, estime que le cinéma vietnamien a accompli des progrès remarquables au cours des quatre dernières décennies, tant en matière de mécanismes de fonctionnement et d’environnement créatif que d’intégration internationale. Le développement du marché cinématographique, l’essor des studios privés ainsi que les succès remportés dans les festivals internationaux ont contribué à façonner un paysage cinématographique plus diversifié et plus dynamique.

Dans le contexte actuel, le cinéma doit être considéré comme un secteur situé au croisement de la culture, de la technologie et des industries créatives. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme poursuit actuellement l’élaboration de nouvelles politiques et la révision de la Loi sur le cinéma afin d’accélérer la transformation numérique, de créer un environnement favorable à la création artistique et de renforcer la compétitivité du cinéma vietnamien.

Dans les années à venir, le cinéma vietnamien devra continuer à relever le défi de concilier les exigences du marché avec les valeurs idéologiques et artistiques. Il lui faudra raconter les histoires du Vietnam à travers un langage cinématographique moderne, capable de toucher le public international, tout en préservant son identité culturelle ainsi que les valeurs humanistes qui constituent l’essence du cinéma national.

Minh Thu/CVN