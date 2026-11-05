Programmes cibles nationaux : les ressources doivent bénéficier directement à la population

Ces programmes portent notamment sur le développement culturel et social, la construction de nouvelles zones rurales et le développement socio-économique des régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques. Leur mise en œuvre doit se traduire par des résultats concrets pour la population.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a souligné la nécessité de veiller à ce que les ressources mobilisées dans le cadre des programmes cibles nationaux bénéficient effectivement aux territoires et aux populations auxquels elles sont destinées. Ces programmes portent notamment sur le développement culturel et social, la construction de nouvelles zones rurales et le développement socio-économique des régions montagneuses et peuplées de minorités ethniques. Leur mise en œuvre doit se traduire par des résultats concrets pour la population.

Lors d’une séance de travail tenue le 5 novembre avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et l’organe permanent du Comité de pilotage chargé d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre du programme pour la période 2026-2035, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a salué les efforts proactifs déployés par ce ministère, le ministère des Finances et les autres ministères concernés. Des résultats préliminaires ont été obtenus, notamment en ce qui concerne la consolidation des structures organisationnelles, la mise en place de mécanismes opérationnels et l’élaboration de plans d’allocation des ressources.

Selon un rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les premières étapes de mise en œuvre ont été engagées. Au 3 novembre 2026, 20 des 34 provinces et villes du pays avaient déjà constitué des comités de pilotage provinciaux chargés de superviser les programmes.

Dans le cadre du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030, le Premier ministre a alloué 70.000 milliards de dôngs (2,72 milliards de dollars) issus du budget central aux programmes cibles nationaux - incluant le développement rural, la réduction durable de la pauvreté, ainsi que le développement socio-économique des zones montagneuses et habitées par des minorités ethniques (tels qu’ils étaient définis avant leur fusion).

S'agissant des crédits reportés de 2025 à 2026, les procédures nécessaires ont été achevées afin de prolonger l'utilisation d'une enveloppe totale de 19.690 milliards de dôngs provenant du budget central. Au 31 octobre, les décaissements atteignaient 8.675 milliards de dôngs, soit 44,1% de cette enveloppe.

Face aux lacunes et aux limites constatées dans la mise en œuvre, le vice-Premier ministre a appelé les ministères, les secteurs et les localités à passer résolument de la phase de préparation à celle de l’exécution concrète. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a été chargé de proposer au gouvernement un ensemble de critères nationaux relatifs au développement rural de type nouveau et au développement culturel global pour la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, ce ministère devra finaliser la base de données partagée, mettre en service, dans les meilleurs délais, un logiciel destiné à répondre aux interrogations et à résoudre les difficultés rencontrées, et achever les tests du système d'information en décembre 2026.

Le ministère des Finances a été invité à finaliser, en urgence, l'examen et la consolidation du plan d'allocation des investissements publics à moyen terme, financé par le budget central pour la période 2026-2030, et à le soumettre aux autorités compétentes pour examen et approbation avant le 15 novembre. Il devra veiller à l'allocation effective des fonds déjà attribués, résoudre les obstacles liés aux paiements et aux règlements, et gérer les crédits de la période 2021-2025 reportés sur 2026, afin d'accélérer les décaissements. Il devra également finaliser le plan d'allocation des ressources pour l'année 2027.

Les ministères sectoriels devront, quant à eux, assumer pleinement la responsabilité des objectifs, indicateurs et missions relevant de leurs domaines de compétence. Ils sont tenus de répartir ces objectifs et indicateurs entre les collectivités locales avant le 20 novembre, aussi bien pour l'ensemble de la période 2026-2030 que pour chaque année.

Le vice-Premier ministre a appelé les localités à renforcer, sans délai, leurs comités de pilotage, leurs organes permanents et leurs unités de soutien, et à élaborer les plans et documents de mise en œuvre relevant de leur compétence. Elles doivent définir clairement les responsabilités et allouer les ressources en tenant compte des capacités des administrations au niveau communal.

Les autorités locales devront notamment accélérer l'affectation des crédits déjà attribués, réexaminer les missions et les projets devenus inadaptés, intensifier les décaissements, en particulier ceux concernant les fonds reportés, garantir les financements de contrepartie et proposer de manière proactive des solutions aux difficultés dépassant leur champ de compétence.

Une attention particulière doit être accordée à la satisfaction des besoins essentiels, notamment en ce qui concerne les terres destinées à l'habitat et à la production, l'accès à l'eau potable, ainsi que l'amélioration de la qualité des services de santé de proximité, de l'éducation et de la formation, a-t-il souligné.

VNA/CVN