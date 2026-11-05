Le dirigeant Tô Lâm appelle à unir la nation et préserver l'identité culturelle

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à préserver le patrimoine culturel et à renforcer la solidarité entre les communautés lors de la célébration de la Journée de la grande union nationale et de la Journée de la culture vietnamienne 2026, tenue le 5 novembre dans le hameau de Da Lôc, commune de Châu Thành, province de Vinh Long (Sud).

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Photos : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables, dont Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de l’organisation du Parti, ainsi que Trân Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le bilan présenté lors de la rencontre, Da Lôc s’étend sur 1,36 km² et compte 709 foyers, soit 3.066 habitants. Les communautés kinh, khmer et hoa y vivent dans un esprit de solidarité et de cohésion, parmi lesquelles 557 personnes d’origine khmère et 214 d’origine hoa.

Situé au centre de la commune de Châu Thành, le hameau accueille notamment les principaux services administratifs, le centre de services publics, le marché, des établissements scolaires ainsi que des lieux de culte et des sites historiques et culturels. Après plus d’un an de fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, la gestion publique et les services aux habitants se sont progressivement stabilisés. La décentralisation, la réforme administrative et la transformation numérique ont facilité l’accès de la population aux services publics en ligne et aux politiques sociales.

L’éducation, la santé et la protection sociale ont également enregistré des résultats positifs : tous les enfants et élèves en âge scolaire ont été encouragés à fréquenter l’école, l’ensemble des habitants a bénéficié d’un examen et d’un dépistage de santé et la couverture par l’assurance maladie atteint 100%. Au total, 653 foyers, soit 92%, ont obtenu le titre de "famille culturelle".

La vie culturelle locale se distingue par la rencontre des traditions kinh, khmères et hoa, notamment à travers le chant traditionnel Don ca tai tu, la danse Chhay-dam, les courses de pirogues Ngo et les fêtes traditionnelles. Les artisans reconnus et les sites historiques provinciaux contribuent à préserver et à transmettre ce patrimoine.

Dans son discours, le dirigeant Tô Lâm a rappelé que, lors de la première Conférence nationale sur la culture, il y a exactement 80 ans, le Président Hô Chi Minh avait affirmé que "la culture doit éclairer la voie de la nation". Il a souligné que la solidarité constituait une valeur fondamentale ayant permis au peuple vietnamien de surmonter les épreuves, tandis que la culture nourrissait le patriotisme, le sens du partage et la responsabilité collective.

Selon lui, associer la Journée de la culture vietnamienne à celle de la grande union nationale revêt une profonde signification. Cette célébration doit permettre à chacun de mieux connaître ses origines, de respecter son propre patrimoine comme celui des autres communautés et de contribuer à la préservation des valeurs communes.

Le dirigeant a appelé les autorités, le Front de la Patrie et les habitants de Vinh Long à consolider les liens entre les communautés, notamment à travers les échanges culturels, les jumelages et l’éducation aux traditions. Il a insisté sur la nécessité de soutenir les détenteurs du patrimoine, d’identifier les pratiques et les métiers traditionnels menacés de disparition et de favoriser leur transmission aux jeunes générations. La préservation de la langue, de l’écriture, des arts et des espaces culturels khmers doit, a-t-il souligné, faire l’objet d’une attention particulière.

Il a également demandé de promouvoir une culture du respect et de l’entraide au sein des familles et des quartiers, mais aussi sur Internet, où chacun doit assumer la responsabilité de ses propos et des informations qu’il partage. Il a souligné le rôle du Front de la Patrie, des organisations membres, des dignitaires religieux et des personnes respectées dans le renforcement de la solidarité à la base.

Il a enfin appelé à rendre les activités culturelles accessibles à tous, en accordant une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux familles en difficulté et aux habitants des zones éloignées. Les célébrations doivent se prolonger toute l’année par des actions concrètes au sein des communautés.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a remis des cadeaux à des collectifs et à des familles exemplaires. Les autorités de Vinh Long ont, quant à elles, offert 15 maisons de solidarité à des ménages défavorisés de la commune de Châu Thành. Le dirigeant a ensuite assisté à la cérémonie de lancement des travaux de la Maison culturelle du hameau de Bau Son.

Auparavant, il avait rendu visite à la famille du général de corps d’armée Son Cang et lui avait rendu hommage. Ancien dirigeant du ministère de la Sécurité publique et ancien directeur de la police à Trà Vinh, celui-ci avait reçu le titre de Héros des forces armées populaires en 2014 pour ses contributions à la sécurité et à l’ordre public dans le Sud-Ouest et le Sud du pays.

VNA/CVN