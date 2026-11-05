Constitution de 1946, fondement de l’édification constitutionnelle et de la structuration du système juridique vietnamien

En marge de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la XVI e législature, plusieurs députés ont partagé avec la presse leurs réflexions sur le parcours historique de l’édification constitutionnelle du pays, mettant en lumière les valeurs fondatrices, la pensée novatrice et la portée durable de la Constitution de 1946 dans le processus de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Revenant sur les 80 années écoulées depuis l’adoption de la première Constitution, le député Trinh Ngoc Phuong (province de Tây Ninh) a estimé que la Constitution de 1946 constituait un fil conducteur reliant les différentes périodes historiques jusqu’à aujourd’hui.

Elle a souligné que la pensée novatrice, la créativité et l’esprit de service à la population qui caractérisaient la Constitution de 1946 avaient non seulement apporté une grande valeur à l’époque, mais avaient également joué un rôle déterminant dans l’élaboration des constitutions et du système juridique des périodes ultérieures.

Partageant ce point de vue, le député Nguyên Hai Dung (province de Ninh Binh) a rappelé le contexte historique extrêmement difficile dans lequel se trouvait le pays après avoir tout juste conquis son indépendance, avec des infrastructures matérielles précaires et au sortir de la guerre. Sous la direction du Président Hô Chi Minh et des dirigeants des générations précédentes, le pays avait mobilisé dans l’urgence les intelligences et les efforts de tous pour élaborer avec succès la première Constitution de la République démocratique du Vietnam. Il s’agissait d’un jalon particulièrement marquant dans l’histoire constitutionnelle et législative du Parti et du jeune État.

Il a estimé que, du point de vue de la science juridique, la Constitution de 1946 était particulièrement concise et synthétique, tout en ayant une portée globale et en régissant pleinement les relations sociales les plus fondamentales. Les chercheurs en théorie du droit lui témoignent toujours un profond respect.

Selon lui, si l'esprit et le style rédactionnel de la Constitution de 1946 étaient efficacement appliqués, exploités et perpétués dans le processus actuel d'élaboration des lois, les objectifs de construction de l'État de droit socialiste du Vietnam pourraient être couronnés de grands succès.

Tirant les enseignements des expériences historiques, les députés ont exprimé l'espoir que le système juridique national continuerait de privilégier des textes courts, concis et faciles à comprendre, définissant des principes généraux ayant une valeur stable à long terme, afin de continuer à faire rayonner l'esprit de la Constitution de 1946 dans la nouvelle étape de développement du pays.

VNA/CVN