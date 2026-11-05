Le haut dirigeant Tô Lâm effectuera une visite officielle au Japon

À l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre 2026.

>> Le Vietnam et le Japon unis dans les semi-conducteurs, l'IA et la transition énergétique

>> Le dirigeant Tô Lâm reçoit le président du conseil d’administration de la JBIC, Maeda Tadashi

>> Vietnam et Japon renforcent leur coopération dans l’éducation et la culture

Photo : VNA/CVN

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, à l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre 2026.

VNA/CVN