Le partenariat stratégique global Vietnam - Japon se développe de manière intégrale, concrète et efficace

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue dans l’après-midi du 5 novembre, sa porte-parole Pham Thu Hang a annoncé que, à l’invitation de l’État japonais, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuerait une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre 2026.

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Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que, ces derniers temps, le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon avait connu un développement intégral, concret et efficace dans tous les domaines, à travers les canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et les échanges entre les peuples. La confiance politique ne cesse de se renforcer et les deux pays partagent de nombreux intérêts stratégiques communs.

Sur le plan économique, le Japon demeure l’un des principaux partenaires du Vietnam, notamment son premier partenaire en matière d’aide publique au développement (APD) et de coopération dans le domaine du travail, son troisième partenaire en matière d’investissement et son quatrième partenaire commercial et touristique. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 33,7 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 27% par rapport à 2025. L’objectif de 60 milliards de dollars d’ici 2030 pourrait ainsi être atteint plus tôt que prévu.

La coopération dans de nouveaux domaines, tels que la transformation numérique, la transition verte et les énergies renouvelables, a également enregistré des progrès. Les échanges de ressources humaines, la coopération décentralisée et les échanges populaires constituent par ailleurs des points forts des relations bilatérales.

La communauté vietnamienne au Japon compte près de 700.000 personnes, avec une proportion croissante d'intellectuels et de travailleurs hautement qualifiés. Environ 7.000 ingénieurs informatiques vietnamiens travaillent actuellement au Japon.

Dans le cadre de cette visite, le dirigeant vietnamien devrait participer à la cérémonie d’accueil officielle, être reçu par l’Empereur du Japon, s’entretenir avec le Premier ministre japonais et rencontrer les présidents des deux chambres du Parlement. Il prononcera également un discours de politique générale devant le Parlement, se rendra dans la préfecture de Kanagawa et participera à d’autres activités diplomatiques importantes.

Répondant aux questions des journalistes sur les objectifs de la visite, Pham Thu Hang a indiqué que celle-ci visait à consolider le partenariat stratégique global Vietnam - Japon et à promouvoir une coopération concrète et approfondie dans tous les domaines prioritaires.

Les deux parties devraient notamment examiner les mesures destinées à élargir leur coopération dans des secteurs émergents tels que l’innovation, la transition verte, la transformation numérique et les ressources humaines hautement qualifiées ainsi que dans les domaines traditionnels de l’éducation, de la formation et du travail.

La coopération décentralisée et les échanges entre les peuples seront également au cœur des discussions. À ce jour, les deux pays comptent plus de 100 partenariats entre localités.

Selon la porte-parole, cette visite devrait donner une nouvelle impulsion à la concrétisation des accords et engagements conclus par les dirigeants des deux pays, afin de faire entrer la coopération bilatérale dans une nouvelle phase de mise en œuvre plus approfondie et plus efficace. Elle contribuera ainsi au développement et à la croissance des deux pays, ainsi qu'à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN