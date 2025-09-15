Athlétisme

Jefferson-Wooden et Seville sur le trône du 100 m, la surprise Gressier sur 10.000 m

Les nouveaux roi et reine du 100 m, Oblique Seville et Melissa Jefferson-Wooden, ont enflammé le stade national de Tokyo en finales des Mondiaux d'athlétisme, où la soirée de dimanche 14 septembre a été aussi marquée par le titre de Jimmy Gressier sur 10.000 m, première médaille française.

>> Mondiaux d'athlétisme : le 400 m plat, défi "colossal" pour Sydney McLaughlin-Levrone

>> Athlétisme : les marcheurs Evan Dunfee et Maria Perez premiers champions des Mondiaux de Tokyo

>> Mondiaux d'athlétisme : Beatrice Chebet en or sur 10.000 m, Duplantis visera 6,30 m en finale

Photo : AFP/VNA/CVN

MJW invaincue, Seville enfin au sommet

Dans la discipline reine de l'athlétisme, les meilleurs sprinteurs de la planète cette saison était tous présents. C'est d'abord l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden qui est montée sur le toit du monde.

"Cette année a été incroyable. J'ai rêvé de ce moment. Au lieu de me mettre la pression et de le considérer comme quelque chose d'accablant, je l'ai simplement accueilli. Ce (changement) valait la médaille d'or ce soir", a savouré la médaillée de bronze aux Jeux de Paris, qui a amélioré son record en finale (10.61).

"MJW" a devancé la Jamaïcaine Tina Clayton (10.76) et la championne olympique Julien Alfred (10.84), pas dans son assiette dimanche. Pour sa dernière finale individuelle avant la retraite à 38 ans, Shelly-Ann Fraser-Pryce, quintuple championne du monde sur la ligne droite, a terminé sixième, juste derrière celle qui était tenante du titre, l'Américaine Sha'Carri Richardson.

Chez les hommes, le Jamaïcain Oblique Seville a créé la surprise en décrochant enfin son premier titre mondial - après deux 4e places aux derniers Mondiaux - en coupant la ligne en 9 sec 77 en battant les favoris : son compatriote jamaïcain Kishane Thompson, 2e en 9 sec 77, et le champion olympique américain Noah Lyles (9.89).

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai montré mon talent pendant des années et maintenant j'ai montré au monde, aux fans, à ma famille, que je suis un champion", a-t-il jubilé après sa course. "Je savais que j'allais finir par gagner."

Gressier en or, première médaille française

L'énorme surprise du soir vient du 10.000 m, puisque Jimmy Gressier est devenu le premier Français champion du monde de la discipline en coupant la ligne en 28 min 55 sec 77.

Le fondeur de 28 ans, monté en puissance ces dernières années, a reproduit la même fin de course qu'il y a quelques semaines à Zurich, quand il avait remporté la finale du 3.000 m de la Ligue de diamant.

En milieu de peloton la majorité de la course, Gressier a su remonter à trois kilomètres de l'arrivée. Pas idéalement placé à l'entame du dernier tour, il a accéléré à 200 m de la ligne dans un sprint de haut vol pour devancer l'Ethiopien Yomif Kejelcha (28:55.83), l'un des favoris, et le Suédois Andreas Almgren (28:56.02). C'est la première médaille de l'équipe de France au Japon.

Il s'est offert un long tour d'honneur devant les 55.000 spectateurs présents dans les tribunes, avant de rejoindre sa petite-amie Aude Clavier - championne de France du 5.000 m - et son coach Adrien Taouji.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Quand je vois que je rentre dans la dernière ligne droite en quatrième position, je me dis que ça va le faire pour la médaille. Je passe de la quatrième place à la troisième place, puis la deuxième... Et quand je me retrouve deuxième, je me dis : +Ok, là, tu vas être champion du monde+. Je passe les épaules et je me dis qu'on ne me l'enlèvera pas celle-là", a raconté le Boulonnais en zone mixte.

Jepchirchir brille au marathon, Ingebrigtsen et Habz dehors

La deuxième journée des Mondiaux a aussi été marquée en matinée par le sacre sur marathon de la Kényane Peres Jepchirchir, championne olympique en 2021, devant l'Ethiopienne Tigst Assefa battue au sprint.

Au bout de l'effort, Jepchirchir s'est arrachée pour couper la ligne en 2h 24 min 43 sec et Assefa a une nouvelle fois dû se contenter de la médaille d'argent, comme aux Jeux de Paris, pour trois petites secondes.

La matinée a en revanche été fatale à deux favoris du 1.500 m: la star norvégienne Jakob Ingebrigtsen est sortie dès les séries tout comme le Français Azeddine Habz, meilleur performeur mondial de l'année sur la distance (3:27.49).

Parmi les autres finales, l'Américaine Valarie Allman a décroché l'or mondial au disque (69.48) et sa compatriote Tara Davis-Woodhall a été titrée à la longueur (7,13 m).

AFP/VNA/CVN