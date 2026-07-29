Le ministère de la Santé appelle à la vigilance face à la recrudescence du COVID-19

Le ministère de la Santé a signalé une récente augmentation des cas de COVID-19, mais affirme qu’il n’y a aucune preuve d’une hausse des cas graves ou des décès, et exhorte le public à respecter les gestes barrières.

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D’après le Département de médecine préventive du ministère de la Santé, le système national de surveillance des maladies infectieuses et les rapports de plusieurs hôpitaux, dont l’Hôpital national des maladies tropicales, le nombre de personnes consultant pour des symptômes du COVID-19 a augmenté ces dernières semaines.

Photo : VNA/CVN

Le ministère attribue cette hausse principalement à l’augmentation des déplacements pendant les vacances d’été, ainsi qu’aux conditions météorologiques qui favorisent les activités en intérieur dans des espaces climatisés et mal ventilés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu’à la fin juin 2026, le sous-variant NB.1.8.1, descendant d’Omicron, s’était largement répandu à l’échelle mondiale et dans la région du Pacifique occidental. Cependant, les données actuelles montrent que ce variant n’entraîne pas de formes plus graves de la maladie et ne réduit pas significativement l’efficacité des mesures de santé publique existantes.

Les autorités sanitaires ont également averti que la grippe saisonnière est généralement plus fréquente lors du passage de l’été à l’automne. Comme le COVID-19 et la grippe se transmettent principalement par les gouttelettes respiratoires, les risques de transmission augmentent dans les lieux publics fréquentés tels que les écoles, les hôpitaux, les sites touristiques et les transports en commun.

Malgré la récente augmentation des infections, le ministère de la Santé a indiqué que ni le SARS-CoV-2 ni le virus de la grippe saisonnière n’ont montré de signes de virulence accrue. La plupart des patients présentent des symptômes bénins et guérissent après traitement.

Cependant, des formes graves restent possibles chez les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, notamment les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires chroniques, le diabète, les maladies rénales, l’immunodéficience et le cancer.

Le ministère de la Santé a exhorté le public, en particulier les personnes à risque, à continuer d’appliquer les mesures préventives afin de réduire les risques d’hospitalisation et de complications.

Photo : VNA/CVN

Ces mesures comprennent le port du masque dans les établissements de santé, les transports en commun, les lieux fréquentés et les espaces intérieurs mal ventilés. Il est également conseillé aux personnes présentant des symptômes respiratoires de porter un masque lorsqu’elles sont en contact avec d’autres personnes.

Le ministère a par ailleurs recommandé de se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, de se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement, d’éviter de se toucher le visage avec des mains non lavées et d’améliorer la ventilation des domiciles et des lieux de travail.

L’adoption d’un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une activité physique régulière et une bonne prise en charge des maladies chroniques, a également été soulignée comme un moyen important de renforcer l’immunité.

Toute personne présentant des symptômes tels que fièvre, toux, mal de gorge, écoulement nasal ou fatigue doit limiter ses contacts avec autrui et consulter un médecin plutôt que de s’automédiquer. Les personnes à risque présentant des symptômes persistants ou s’aggravant sont encouragées à consulter rapidement un médecin.

Le Département de médecine préventive a indiqué continuer de collaborer avec les autorités locales, les hôpitaux et les instituts spécialisés afin de suivre de près l’évolution des infections, les hospitalisations, les cas graves, les décès et la circulation des variants du SARS-CoV-2, dans le but d’évaluer les risques et d’adapter les mesures de santé publique en conséquence.

Le ministère de la Santé a souligné que le COVID-19 et la grippe saisonnière sont désormais des maladies respiratoires endémiques dont le nombre de cas peut fluctuer en fonction des saisons et des conditions météorologiques. Il a conseillé à la population de ne pas relâcher sa vigilance, mais aussi de ne pas paniquer, et l’a encouragée à suivre les mesures préventives recommandées et à consulter un médecin en cas de besoin.

VNA/CVN