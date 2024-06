Le chef de l'ONU met en garde contre la militarisation des nouveaux domaines et technologies

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mercredi 26 juin contre la militarisation des nouveaux domaines et technologies, et a exhorté à l'utilisation pacifique et responsable des avancées technologiques.

Dans un message vidéo adressé au Conseil consultatif pour les questions de désarmement, M. Guterres a déclaré que les progrès de la science et de la technologie offraient un immense potentiel pour l'humanité, mais que lorsqu'ils sont utilisés à des fins militaires, "les risques potentiels sont nombreux".

Se félicitant de l'examen stratégique biennal des risques pour la paix et la sécurité internationales découlant des progrès de la science et de la technologie, récemment lancé par le Conseil consultatif, M. Guterres a dit que ces progrès modifiaient également le visage de l'armement mondial et la nature même des conflits.

"Le cauchemar des armes autonomes létales, les risques émergents de la militarisation de l'espace, de l'impression 3D des armes et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes nucléaires, la cyberactivité malveillante ciblant les infrastructures civiles et les systèmes d'intelligence artificielle qui se développent sans garde-fou", sont quelques-uns des exemples qu'il a donnés.

Le nouvel ordre du jour pour la paix appelle à empêcher la militarisation des nouveaux domaines et technologies, et à garantir l'utilisation pacifique et responsable des progrès technologiques, a souligné le secrétaire général de l'ONU.

Le Sommet de l'avenir en septembre sera l'occasion pour le monde d'identifier des solutions pour l'utilisation et la gouvernance de la technologie et des avancées telles que l'intelligence artificielle, a affirmé M. Guterres, ajoutant que "nous devons travailler ensemble pour placer la science et la technologie là où elles doivent être : au cœur d'un avenir durable et pacifique pour tous".

