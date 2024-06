Le PM israélien déplore une baisse spectaculaire des livraisons d'armes américaines

"Il y a quatre mois, il y a eu une diminution spectaculaire des livraisons de munitions en provenance des États-Unis", a-t-il précisé, sans donner de détails sur les types d'armes concernés.

S'exprimant au début de la réunion hebdomadaire de son cabinet, M. Nétanyahou a déclaré à ses ministres que certains articles arrivaient "sporadiquement", et que les livraisons de munitions étaient globalement "à la traîne".

Il a affirmé qu'Israël avait contacté les États-Unis à plusieurs reprises à ce sujet. "Nous l'avons fait au plus haut niveau, et à tous les niveaux - et je tiens à souligner que nous l'avons fait à huis clos. Nous avons reçu toutes sortes d'explications, mais il est une chose que nous n'avons pas reçue : la situation de base n'a pas changé", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, M. Nétanyahou a souligné qu'il était "inconcevable que l'administration (Biden) ait refusé de livrer des armes et des munitions à Israël au cours des derniers mois". Ces remarques ont cependant été démenties par l'administration Biden. "Nous ne savons vraiment pas de quoi il parle", a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Xinhua/VNA/CVN