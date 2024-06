Les dirigeants européens parviennent à un accord sur l'attribution des postes clé de l'UE

Le président du Conseil européen Charles Michel a confirmé sa nomination sur le réseau social X.

Outre la nomination de Mme von der Leyen, les dirigeants de l'UE ont décidé d'élire l'ancien Premier ministre portugais Antonio Costa au poste de président du Conseil européen et de nommer la Première ministre estonienne Kaja Kallas au poste de chef de la politique étrangère de l'UE.

"C'est avec un grand sens de la mission que j'assumerai la responsabilité de prochain président du Conseil européen", a déclaré M. Costa sur X. Il a ajouté qu'il s'engageait pleinement à promouvoir l'unité entre les 27 États membres et à se concentrer sur la mise en œuvre du calendrier stratégique pour les cinq prochaines années, approuvé lors du sommet.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui s'est abstenue sur la reconduction de Mme von der Leyen, a voté contre M. Costa et Mme Kallas, tandis que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a voté pour M. Costa aux dépens de Mme von der Leyen, et s'est abstenu concernant Mme Kallas, a rapporté Euronews, citant des sources diplomatiques.

Xinhua/VNA/CVN