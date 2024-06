La Malaisie arrête huit suspects de terrorisme en raison de leurs liens avec l'EI

Dans un communiqué publié le même jour, le ministre Saifuddin Nasution Ismail a déclaré que six hommes et deux femmes soupçonnés de liens avec l'EI avaient été arrêtés les 22 et 23 juin dans le cadre d'une campagne coordonnée entre quatre États.

Les premières enquêtes policières sur les suspects ont révélé des menaces contre le roi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar de Malaisie, le Premier ministre Anwar Ibrahim et de hauts responsables du PDRM. Les suspects seront détenus en vertu de la loi de 2012 sur les infractions à la sécurité (mesures spéciales).

Saifuddin Nasution Ismail a exhorté les Malaisiens à rester vigilants face aux nouvelles menaces émanant d'extrémistes et de terroristes, qui abusent de plus en plus de la technologie moderne et des médias sociaux pour diffuser des idées dangereuses.

Le gouvernement reste ferme sur le fait qu'il n'y aura aucun compromis avec quiconque incite, commet, soutient ou sympathise avec l'extrémisme, le radicalisme et la violence dans le pays, a-t-il déclaré.

