Le suspect dans l'affaire Charlie Kirk inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes

Tyler Robinson, le suspect accusé d'avoir assassiné l'activiste politique américain Charlie Kirk, a été officiellement inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes, ont annoncé mardi 16 septembre les autorités de l'État américain de l'Utah.

Photo : Anadolu Agency/VNA/CVN

Tyler Robinson fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont obstruction à la justice, usage criminel d'une arme à feu ayant causé des blessures graves, subornation de témoins et commission d'un acte de violence en présence d'un enfant, a déclaré le procureur du comté de l'Utah, Jeff Gray, lors d'une conférence de presse.

M. Gray a déclaré que les procureurs demanderaient la peine de mort pour le suspect, ajoutant que la balle qui avait touché Charlie Kirk avait manqué de peu plusieurs autres personnes.

Charlie Kirk, 31 ans, a été touché au cou alors qu'il s'adressait à une foule nombreuse lors d'un débat en plein air, "Prouvez-moi que j'ai tort," à l'Université de la vallée de l'Utah, mercredi dernier 10 septembre vers midi.

Environ 33 heures après la fusillade, le suspect, âgé de 22 ans, a été appréhendé dans le comté de Washington, dans l'Utah.

Xinhua/VNA/CVN