Près de 2,6 millions de participations au concours en ligne sur la Constitution et le droit

Le ministère de la Justice a annoncé, dans l’après-midi du 5 octobre, qu’après 45 jours de mise en œuvre, le concours en ligne consacré à la Constitution et au droit, organisé sur le Portail national du droit, s’était officiellement achevé, enregistrant 2.584.819 participations.

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Photo : Vietnamplus/CVN

L’une des principales caractéristiques du concours a été la participation d’un grand nombre de personnes issues des 54 ethnies du Vietnam. Selon les données compilées, 25.793 personnes appartenant à des minorités ethniques ont participé au concours. À noter que certaines appartiennent à des ethnies très peu nombreuses, telles que les O Du, Brâu, Rô Mam, Pu Peo, Si La, Ngai, Công, Bô Y, Co Lao, Lô Lô, Mang, Lu, Chut, Pa Then, La Ha et La Hu.

Le concours a également attiré 1.845 personnes handicapées, 1.222 personnes âgées et 14.757 personnes en cours de réinsertion dans la communauté.

Dès son lancement, le concours a bénéficié d’une forte mobilisation des ministères, secteurs, organisations et autorités aux niveaux central et local. Ceux-ci ont notamment relayé des informations, publié des bannières et des instructions, et encouragé les cadres, fonctionnaires et employés publics, les cadres et soldats des forces armées ainsi que la population à y participer.

Promouvoir une culture de primauté du droit

Parmi les ministères et secteurs au niveau central, le ministère de la Sécurité publique est arrivé en tête avec 175.817 participations, suivi du ministère de la Défense (72.475) et du ministère de l’Éducation et de la Formation (60.669).

Au niveau local, toutes les 34 villes et provinces du pays ont enregistré des participations. Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête avec 349.729 participations, devant Hanoï (201.573) et Hai Phong (172.045).

Le concours prévoit un premier prix, deux deuxièmes prix, cinq troisièmes prix, dix prix d’encouragement, cinq prix spéciaux et cinq prix collectifs. Selon le Comité d’organisation, les prix seront remis lors de la cérémonie marquant la Journée du droit vietnamien 2026, le 9 novembre.

Les résultats du concours constituent également une nouvelle source d’élan pour poursuivre l’innovation dans les contenus et les méthodes de diffusion et d’éducation juridiques, accélérer la transformation numérique, contribuer à améliorer les connaissances et le respect du droit, et promouvoir une culture de primauté du droit au sein de la société.

VNA/CVN