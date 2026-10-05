Le Comité central du Parti ouvre son 4e Plénum du XIVe mandat

Le 4 e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIV4 e mandat s’est ouvert solennellement le 5 octobre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Les discussions portent notamment sur le renouvellement du mode de direction du Parti, la mobilisation de la grande union nationale et la préparation des conditions de développement à long terme du pays.

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Photos : VNA/CVN

Le 4e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIVe mandat s’est ouvert solennellement le 5 octobre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Avant l’ouverture de la session, les délégués ont déposé une gerbe et rendu hommage aux Héros morts pour la Patrie au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï. Le membre du Bureau politique Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale (AN), a dirigé la séance d’ouverture au nom du Bureau politique.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que le XIVe Congrès national du Parti avait défini la ligne, les objectifs et les grandes orientations stratégiques pour la nouvelle période. Les 2e et 3e Plénums du Comité central avaient ensuite fixé d’importantes orientations concernant l’organisation et le personnel du Parti, la construction du Parti, le modèle de développement et les stratégies de défense de la Patrie. Le 4e Plénum doit à la fois créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre efficace de ces décisions et poser les bases théoriques, organisationnelles et humaines du développement à long terme du pays.

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Selon le dirigeant vietnamien, l’objectif général est de renforcer la capacité de direction et de gouvernance du Parti ainsi que sa force de combat, tout en rassemblant et en valorisant la force de la grande union nationale afin de concrétiser les objectifs de développement. Les questions relatives à l’organisation du Parti, à son mode de direction, au personnel, aux ressources et au développement socio-économique doivent être examinées de manière étroitement liée. Il s’agit notamment d’assurer une orientation juste, un fonctionnement efficace du système politique et de l’appareil administratif, de valoriser les capacités humaines et de faire en sorte que la population bénéficie des fruits du développement, en associant les tâches immédiates aux objectifs de 2030 et de 2045, ainsi qu’à une vision de long terme.

Le dirigeant Tô Lâm a également demandé au Comité central de regarder avec lucidité les insuffisances persistantes, notamment les défauts qui tardent à être corrigés, les violations qui se répètent malgré les avertissements et les cas où le respect des procédures ne conduit pas à choisir les personnes capables de résoudre efficacement les problèmes. Les nouvelles résolutions doivent s’attaquer aux causes profondes et définir clairement les responsabilités, y compris celles des organes dirigeants et consultatifs au niveau central.

Il a insisté sur la nécessité de s’appuyer véritablement sur la population pour construire le Parti. La confiance doit être renforcée par l’écoute, la prise en compte des opinions pertinentes, la protection des intérêts légitimes de la population et la correction des insuffisances des cadres et des membres du Parti. Le rôle du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques doit également être valorisé afin de permettre à la population de participer à l’élaboration des orientations, de superviser leur mise en œuvre et de bénéficier des résultats.

Le Plénum doit également examiner le renouvellement du mode de direction et de gouvernance du Parti, la décentralisation des compétences, le travail du personnel et la politique d’attraction et de valorisation des talents. Le dirigeant Tô Lâm a souligné que la réorganisation de l’appareil devait s’accompagner d’un renouvellement des méthodes de travail, d’une définition claire des responsabilités et d’une plus grande autonomie des différents niveaux et organismes compétents.

Il a également appelé à améliorer l’évaluation des cadres, à mieux attirer les talents vietnamiens et les experts internationaux et à renforcer les liens entre les établissements d’enseignement, les instituts de recherche, les entreprises et les secteurs public et privé.

Pour 2027, le dirigeant a appelé à accélérer le développement et à créer un nouvel élan pour la réalisation des objectifs du mandat. Il a demandé de lever les obstacles institutionnels, d’améliorer la capacité d’absorption des capitaux, de garantir les infrastructures, l’énergie et les ressources humaines, tout en favorisant les investissements privés et étrangers et en renforçant la compétitivité des entreprises nationales.

Le dirigeant Tô Lâm a enfin souligné que chaque décision devait être assortie de responsabilités, de délais et de mécanismes permettant d’en vérifier les résultats et de procéder aux ajustements nécessaires. Toutes les décisions doivent placer au premier rang les intérêts de la nation et du peuple.

Selon le programme, le 4e Plénum se poursuivra jusqu’au 8 octobre 2026.

VNA/CVN