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Politique
Le PM Lê Minh Hung effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge

Le Premier ministre Lê Minh Hung effectuera, du 8 au 10 octobre, des visites officielles au Laos et au Cambodge, à l’invitation de ses homologues lao et cambodgien, Saleumxay Kommasith et Hun Manet.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung.
Photo : VNA/CVN

Sur invitation de ses homologues lao et cambodgien, Saleumxay Kommasith et Hun Manet, le Premier ministre Lê Minh Hung effectuera, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, des visites officielles au Laos et au Cambodge du 8 au 10 octobre.

VNA/CVN

#Lê Minh Hung #Laos #Cambodge

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