Le PM Lê Minh Hung effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge

Le Premier ministre Lê Minh Hung effectuera, du 8 au 10 octobre, des visites officielles au Laos et au Cambodge, à l’invitation de ses homologues lao et cambodgien, Saleumxay Kommasith et Hun Manet.

>> Le Vietnam cultive ses relations avec le Laos, le Cambodge et le Timor-Leste

>> Vietnam - Cambodge : vers une coopération économique plus approfondie

>> Vietnam et Laos renforcent la coopération dans l’information et la formation

>> Le Vietnam adresse ses félicitations aux nouveaux dirigeants du Laos

Photo : VNA/CVN

Sur invitation de ses homologues lao et cambodgien, Saleumxay Kommasith et Hun Manet, le Premier ministre Lê Minh Hung effectuera, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, des visites officielles au Laos et au Cambodge du 8 au 10 octobre.

VNA/CVN