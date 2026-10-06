Le PM Lê Minh Hung effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge

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|Le Premier ministre Lê Minh Hung.
|Photo : VNA/CVN
Sur invitation de ses homologues lao et cambodgien, Saleumxay Kommasith et Hun Manet, le Premier ministre Lê Minh Hung effectuera, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, des visites officielles au Laos et au Cambodge du 8 au 10 octobre.
VNA/CVN