L’intégration internationale au service de la puissance nationale

La Résolution N°59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte appelle à en améliorer la qualité, l’efficacité, la cohérence et la portée, tout en passant d’une logique de participation à une démarche plus active de contribution et de construction des cadres de coopération.

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Photo : An Dang/VNA/CVN

Elle souligne également la nécessité de tirer pleinement parti des ressources et des conditions extérieures favorables afin de renforcer les capacités internes et la puissance globale du pays.

De la participation à une contribution plus active

Cette volonté de contribuer davantage à la construction et à l’évolution des cadres de coopération se manifeste de plus en plus clairement dans l’action multilatérale du Vietnam. La préparation de l’Année de l’APEC 2027 en est une illustration, le pays passant du rôle de participant à celui de pays hôte de l’un des principaux mécanismes de coopération économique de la région.

Lors de la quatrième réunion du Comité national de l’APEC 2027, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que l’accueil de l’APEC 2027 constituait une activité multilatérale majeure et une occasion pour le Vietnam d’affirmer son rôle et sa position dans une nouvelle ère de développement. La réussite de l’Année de l’APEC 2027, notamment de la Semaine des dirigeants économiques, permettra également de mobiliser des ressources internationales au service du développement socio-économique du pays, des localités et des entreprises.

Auparavant, lors de la Réunion des hauts fonctionnaires des mécanismes de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV) et Mékong - Japon, le Vietnam avait proposé de renouveler les approches, de définir une vision commune et d’identifier des priorités adaptées aux nouveaux besoins de développement, en mettant notamment l’accent sur la connectivité économique, le tourisme, les ressources humaines et la gestion durable de l’eau….

Ces initiatives témoignent d’une évolution de la participation aux mécanismes de coopération vers une démarche plus active, fondée sur la proposition d’initiatives et la contribution à la définition des priorités communes.

Une intégration dans de multiples domaines

Conformément à la Résolution N°59-NQ/TW, l’intégration internationale doit être menée de manière cohérente, globale et approfondie, les différents domaines se complétant dans le cadre d’une stratégie d’ensemble.

Récemment, le ministère vietnamien de la Police a organisé une Conférence de haut niveau des services chargés de l'application de la loi de l'ASEAN sur la coopération dans la lutte contre les criminels en fuite. La conférence a permis de renforcer les liens entre les services compétents et leur coopération dans ce domaine, contribuant ainsi à la mise en œuvre du Plan d’action de l’ASEAN contre la criminalité transnationale pour la période 2026-2035.

Dans le domaine de la défense, le ministère de la Défense a remis les décisions d’affectation à des officiers de l’Armée populaire du Vietnam appelés à participer aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Deux d’entre eux ont franchi un processus de sélection rigoureux pour occuper des postes d’experts au siège de l’ONU aux États-Unis, tandis que deux autres seront déployés au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).

La semaine dernière, le Forum maritime du Vietnam 2026, placé sous le thème "Promouvoir la coopération et l'intégration internationales pour un Vietnam maritime fort", a favorisé le dialogue, le partage et les liens entre les ministères, les localités, les organismes publics, les chercheurs, les entreprises et la population.

Parallèlement aux activités dans les domaines de la sécurité et de la défense, l’organisation par le Vietnam, en coopération avec l’UNESCO, du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité, marqué par l’adoption du Document de Hanoï à l’occasion du 50e anniversaire des relations Vietnam - UNESCO, témoigne du rôle et de la nouvelle posture du pays dans la diplomatie multilatérale et culturelle.

Des mécanismes de coopération multilatérale à la défense, à la sécurité et à la culture, l’intégration internationale du Vietnam s’étend ainsi à des domaines de plus en plus diversifiés. La capacité à transformer efficacement les ressources, les connaissances et les expériences internationales en forces internes, tout en renforçant la contribution du Vietnam aux efforts communs, permettra à cette intégration de mieux servir le développement et la protection du pays et de renforcer sa puissance globale.

VNA/CVN