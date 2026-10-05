Vietnam et Turquie renforcent leur coopération dans les technologies

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Police, a reçu le 5 octobre à Hanoï les dirigeants des groupes turcs ICT et ANVI, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les technologies, l’industrie de sécurité, la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle.

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Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique, ministre vietnamien de la Police, a reçu lundi après-midi 5 octobre à Hanoï Murat Kaya, vice-président du conseil d’administration et cofondateur du groupe ICT et Adalat Bakhishov, président du groupe ANVI, deux entreprises turques.

Souhaitant la bienvenue aux dirigeants des deux groupes, le ministre Luong Tam Quang a affirmé que le ministère de la Police accordait une grande importance au renforcement de la coopération avec des partenaires disposant de capacités et d’une expérience internationales, afin d’échanger et d’accéder à de nouvelles technologies et solutions répondant aux exigences de construction d’une force de Police populaire régulière, d’élite et moderne.

Ces derniers temps, plusieurs unités du ministère vietnamien de la Police se sont rendues en Turquie pour étudier, tester et évaluer directement les produits et solutions des groupes ICT et ANVI.

Selon le ministre, ces activités concrètes ont permis aux deux parties de mieux comprendre leurs capacités, leurs produits, ainsi que leurs besoins et possibilités de coopération future.

Le ministre a estimé que la présente visite de travail des dirigeants d’ICT et d’ANVI au Vietnam constituait une occasion de renforcer les échanges sur des questions d’intérêt commun et de contribuer ainsi à consolider et approfondir les relations de coopération entre le Vietnam et la Turquie.

Appréciant l’expérience, les capacités et les réalisations des deux groupes dans la recherche, le développement et le déploiement de solutions technologiques en Turquie et dans plusieurs pays, le général Luong Tam Quang a indiqué que le ministère vietnamien de la Police accélérait l’application des sciences et technologies, la transformation numérique et la modernisation de la Police populaire.

Dans ce cadre, le ministère étudie, avec les organismes concernés, les expériences en matière d’intégration des données, de surveillance de la sécurité et d’alerte précoce face aux risques pour la sûreté et la sécurité. Il s’intéresse également aux solutions destinées à protéger les établissements pénitentiaires face aux nouveaux défis de sécurité liés au développement rapide des sciences et technologies.

Afin d’approfondir la coopération avec ICT et ANVI, le ministre a souhaité que les deux groupes facilitent davantage les contacts entre les unités compétentes du ministère vietnamien de la Police et les entreprises turques de premier plan dans le secteur de l’industrie de sécurité. Les parties pourraient ainsi étudier la possibilité de transferts de technologies et de production d’équipements de soutien et de moyens destinés à la protection de la sécurité nationale et au maintien de l’ordre et de la sécurité sociale.

Les deux parties sont également encouragées à poursuivre le partage d’expériences et l’étude de solutions pour développer des établissements pénitentiaires intelligents, dotés de systèmes de gestion et de fonctionnement centralisés, ainsi qu’à accélérer la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle à la gestion.

Elles pourraient en outre renforcer leur coopération dans la prévention des nouvelles menaces de sécurité, notamment celles liées aux véhicules aériens sans pilote (UAV).

Les dirigeants d’ICT et d’ANVI se sont également déclarés impressionnés par les orientations du ministère vietnamien de la Police et affirmé leur volonté de renforcer les échanges d’expériences, de présenter des solutions technologiques adaptées aux besoins pratiques et d’étudier les possibilités de coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment l’industrie de sécurité, la gestion et la sécurisation des établissements pénitentiaires, l’intégration des données et l’application de l’IA.

Ils ont exprimé leur conviction que les premiers résultats des échanges contribueront à promouvoir une coopération pratique et efficace avec le ministère vietnamien de la Police, au bénéfice des relations entre le Vietnam et la Turquie.

VNA/CVN