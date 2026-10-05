Le président panaméen et son épouse entament une visite officielle au Vietnam

Le président panaméen José Raúl Mulino et son épouse Maricel Cohen De Mulino ont entamé, le 5 octobre, une visite officielle au Vietnam, la première visite à ce niveau entre les deux pays depuis près de 15 ans, offrant une nouvelle impulsion au renforcement des relations bilatérales.

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Photo: VNA/CVN

Le président de la République du Panama, José Raúl Mulino, et son épouse Maricel Cohen De Mulino sont arrivés lundi après-midi 5 octobre à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 5 au 8 octobre, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

Le ministre de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, ainsi que l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, également accrédité au Panama, Nguyên Van Hai, étaient présents à l’aéroport international de Nôi Bài pour accueillir le président panaméen et son épouse.

Le président José Raúl Mulino est accompagné, lors de cette visite officielle, du ministre des Affaires étrangères Javier Eduardo Martinez-Acha Vasquez, du ministre du Développement agricole Roberto Linares, du ministre chargé des Affaires du canal de Panama, Jose Ramon Icaza, de l’ambassadrice du Panama au Vietnam Nubiela Ayala Modes, ainsi que de l’ambassadeur et secrétaire du président Carlos Prosperi et de l’ambassadeur et assistant du président Javier Cachafeiro.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, également accrédité au Panama, Nguyên Van Hai, a souligné que la visite officielle du président José Raúl Mulino revêtait une importance particulière pour le développement des relations entre le Vietnam et le Panama.

Il s’agit de la visite au plus haut niveau entre les deux pays depuis près de 15 ans, après celle effectuée au Vietnam en 2012 par le président panaméen Ricardo Martinelli. Elle intervient par ailleurs juste après le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1975-2025).

Au cours du dernier demi-siècle, la distance géographique n’a pas empêché les deux pays de maintenir des relations d’amitié, d’élargir progressivement leur coopération dans de nombreux domaines, ainsi que de coordonner étroitement leurs positions et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.

À l’approche de la visite, les deux parties ont organisé avec succès une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays en marge de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, tenue aux Philippines le 24 juillet 2026, ainsi que la deuxième session de consultations politiques, organisée au Vietnam fin juillet 2026.

L’ambassadrice du Panama au Vietnam, Nubiela Ayala Modes, a indiqué que cette visite témoignait de l’importance croissante accordée par le Panama au Vietnam, considéré comme un partenaire clé du Panama en Asie du Sud-Est. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération dans des domaines tels que le commerce, le transport maritime, l’investissement, la logistique et les échanges entre les peuples.

Plus important encore, cette visite véhicule un message fort d’amitié et d’engagement commun en faveur de la construction, dans les années à venir, d’une relation bilatérale toujours plus étroite et dynamique.

VNA/CVN