Plus de 50% des Allemands sont favorables à des élections anticipées

Plus de la moitié des Allemands, à savoir 53%, sont favorables à des élections anticipées. C'est ce que montrent les résultats d'un sondage réalisé par l'institut INSA à la demande du journal Bild.

>> Allemagne : chute des exportations en mai

>> L'Allemagne bannit de son réseau 5G les chinois Huawei et ZTE

>> Allemagne : la chute du marché des véhicules électriques se poursuit

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le quotidien Bild, la plupart des Allemands sont fatigués de leur gouvernement. Seules 37% des personnes interrogées sont favorables au maintien de la coalition en feu tricolore au pouvoir (Parti social-démocrate, Verts, Parti libéral-démocrate) jusqu'aux prochaines élections au Bundestag (parlement du pays) en automne 2025. Au moins 5% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles s'en moquaient, tandis que 5% ont refusé de donner une réponse claire à la question.

La majorité des partisans des sociaux-démocrates (78%) et des Verts (74%) se sont prononcés en faveur du maintien de la coalition en feu tricolore. Au Parti libéral-démocrate, la situation est plus compliquée: 51% des électeurs sont opposés à des élections anticipées, tandis que 43% y sont favorables. Il s'agit du chiffre le plus élevé parmi les partis au pouvoir.

Le sondage a été réalisé du 2 au 5 août. Au moins 1.001 personnes y ont participé.

Les prochaines élections au Bundestag sont prévues pour le 28 septembre 2025.

TASS/VNA/CVN